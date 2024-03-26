明目張膽地炫耀？莫斯科恐攻4嫌遭刑求 學者解讀普亭背後釋出訊息

俄羅斯音樂廳恐攻事件涉案槍手遭到嚴刑拷打。（美聯社）

俄羅斯 當局以恐怖主義罪嫌起訴音樂廳恐攻事件的4名涉案槍手，但網路流傳畫面與法庭影像都顯示他們遭到嚴刑拷打。有專家宣稱，藉著讓4名恐攻嫌犯遭受酷刑後示眾，俄羅斯總統普亭 發出了「明目張膽」的警告，想要藉此強調俄羅斯「與西方不同」，跟他作對的人將遭到殘酷懲罰。

太陽報報導，英國巴斯大學的俄羅斯和後蘇聯政治學講師霍爾解釋，這些酷刑手段目的在強調「若在俄羅斯因恐怖活動被捕，會受到什麼待遇」。他說，這種做法在俄羅斯毫無新意，但遭毒打與渾身是傷的嫌犯在法院玻璃籠內現身時，他們是遭當局明目張膽地炫耀。

霍爾說，「這對俄羅斯絕對不是什麼新鮮的事情，我是說，蘇聯先前就在做這種事。平心而論，其他國家也刑求嫌犯」，但俄國 毫不掩飾地展示這些人的狀況，明確顯示他們遭受酷刑。

霍爾解釋，4名嫌犯遭拷打的畫面出現，目的是為了強調「俄羅斯不一樣」。他說，「他們正在遠離西方的標準，試圖毫不含糊地表明俄羅斯不屬於西方」。

霍爾認為，「還有一個事實是，他們現在樂於展示刑求受害者。相比之下，過去若有人眼眶瘀青出庭，法官會被告知他們從樓梯上摔了下來，或者被捕時試圖逃跑」。