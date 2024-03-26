我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開啟執法行動 紐約800警地鐵抓逃票

紐約州府預算反饋案 市議會提增住房

明目張膽地炫耀？莫斯科恐攻4嫌遭刑求 學者解讀普亭背後釋出訊息

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯音樂廳恐攻事件涉案槍手遭到嚴刑拷打。（美聯社）
俄羅斯音樂廳恐攻事件涉案槍手遭到嚴刑拷打。（美聯社）

俄羅斯當局以恐怖主義罪嫌起訴音樂廳恐攻事件的4名涉案槍手，但網路流傳畫面與法庭影像都顯示他們遭到嚴刑拷打。有專家宣稱，藉著讓4名恐攻嫌犯遭受酷刑後示眾，俄羅斯總統普亭發出了「明目張膽」的警告，想要藉此強調俄羅斯「與西方不同」，跟他作對的人將遭到殘酷懲罰。

太陽報報導，英國巴斯大學的俄羅斯和後蘇聯政治學講師霍爾解釋，這些酷刑手段目的在強調「若在俄羅斯因恐怖活動被捕，會受到什麼待遇」。他說，這種做法在俄羅斯毫無新意，但遭毒打與渾身是傷的嫌犯在法院玻璃籠內現身時，他們是遭當局明目張膽地炫耀。

霍爾說，「這對俄羅斯絕對不是什麼新鮮的事情，我是說，蘇聯先前就在做這種事。平心而論，其他國家也刑求嫌犯」，但俄國毫不掩飾地展示這些人的狀況，明確顯示他們遭受酷刑。

霍爾解釋，4名嫌犯遭拷打的畫面出現，目的是為了強調「俄羅斯不一樣」。他說，「他們正在遠離西方的標準，試圖毫不含糊地表明俄羅斯不屬於西方」。

霍爾認為，「還有一個事實是，他們現在樂於展示刑求受害者。相比之下，過去若有人眼眶瘀青出庭，法官會被告知他們從樓梯上摔了下來，或者被捕時試圖逃跑」。

俄羅斯 普亭 俄國

上一則

俄遭恐攻 批美國「抹黑IS」掩護基輔 白宮回應了

延伸閱讀

德國情報機構曝俄飛彈部署 2年後可能攻擊北約國家

德國情報機構曝俄飛彈部署 2年後可能攻擊北約國家
普亭認了伊斯蘭極端分子犯下恐攻 但仍堅稱烏克蘭涉案

普亭認了伊斯蘭極端分子犯下恐攻 但仍堅稱烏克蘭涉案
莫斯科音樂廳恐攻案開庭4嫌犯疑遭酷刑 2嫌認罪

莫斯科音樂廳恐攻案開庭4嫌犯疑遭酷刑 2嫌認罪
德情報機構：不排除普亭2026年後開戰北約國家

德情報機構：不排除普亭2026年後開戰北約國家

熱門新聞

英國王室凱特王妃22日拋出罹癌震撼彈，外傳凱特69歲母親卡蘿和74歲父親麥可第一時間就知情，在威廉夫婦齊心抗癌之際，娘家總動員保護寶貝外孫子女不受消息影響。（取材自X）

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

2024-03-25 06:27
威廉王子與凱特王妃。(美聯社資料照)

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

2024-03-24 12:56
凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

2024-03-22 18:04
英國威廉王子夫人凱特22日透過預錄影片宣布罹癌。（美聯社）

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

2024-03-25 06:31
查理三世與凱特王妃相繼罹癌，對英國王室是連串的打擊。（美聯社）

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

2024-03-23 22:24
英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

2024-03-20 07:41

超人氣

更多 >
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
海外過退休生活 小心5個隱藏費用

海外過退休生活 小心5個隱藏費用