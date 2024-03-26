日本小學旁公園 拍兒童性虐變AV封面

日本小學公園變成AV作品封面，拍攝兒童性虐主題，遭到外界批評毫無道德。（取材自Ｘ平台）

日本 AV片不時有外出拍攝的場景，不過近日一部AV片的外景拍攝場地卻惹起網民爭議。有網民發現近日一部以兒童性虐為主題的AV片，當中的拍攝地點竟選在一家小學旁邊的公園，AV封面背景更是於正門拍攝，引起網民及家長們震怒。

無獨有偶， 南韓 京畿道水原市勸善區水原展覽館，近日將舉行一項成人展，不過因為展覽館旁邊50公尺處就是小學，引起民眾強烈抗議。

香港 01引述日媒「週刊女性PRIME」報導指出，一名網民發現日本這次引起爭議的作品作品，拍攝場景與東京杉並區的蠶絲之森公園相似後在X上發文，內容指「杉並區允許了在小學附屬公園拍攝以性虐待為主題的成人影片嗎？」，引起網民熱論。

因AV封面背景拍攝於小學公園門口，有不少網民質疑片商並沒有取得拍攝許可。據報公園附近有一間專門拍攝AV的工作室，有街坊指曾不只一次目擊有人在現場拍攝AV。有日媒將公園的環境跟涉事AV對照後，發現AV內其中兩幕戲，包括初中入學儀式後一家人拍照留念的場景、以及扮演父女的男女優在公園散步的場景，都是在公園內拍攝。

南韓京畿道水原市將舉行成人展，但會場旁邊50公尺就是小學，引發民眾抗議。（取材自Ｘ平台）

另據《韓國時報》報導，南韓京畿道水原展覽館的成人展預計會吸引1萬人入場，主辦單位強調成人展完全合法，並指出公開討論和性有關的問題無疑相當重要。不過，水原女性團體和其他民間組織痛斥成人展是公然對女性物化和商品化，並在國會請願網上傳要求取消活動的請願書，有民眾氣憤地表示，竟然會在市中心舉辦類似性交易的活動，而且旁邊50公尺就是小學。

水原市官員在查閱法條後，發現沒有法律能夠明確禁止成人展，但通知當地學校多加注意。