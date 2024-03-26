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德國情報機構曝俄飛彈部署 2年後可能攻擊北約國家

編譯中心／綜合25日電

德國版「財經內幕」網站引述一份德國情報機構報告報導，不排除俄羅斯總統普亭2026年後攻擊北約國家的可能性，並指出從俄羅斯持續密集軍備、重組武裝部隊和部署新飛彈即足以證明。

德國版「財經內幕」（Business Insider）網站報導，情報分析俄羅斯的武器生產顯著增加，與現況相比，俄羅斯軍事潛力未來5年內可能會翻漲一倍，特別是常規武器領域。

德國情報機構報告指出，俄羅斯正在西部進行大量軍事部署，顯示普亭在為與西方衝突做準備，不排除2026年後將攻擊部分北約領土，例如波羅的海國家或芬蘭。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）曾於2月底國會聽證會上表示，若普亭在烏克蘭戰事取得成功，北約將被捲入與俄羅斯的戰爭。

報導表示，北約總部對俄羅斯軍事擴張及與西方衝突風險升級表示擔憂；但美國情報部門認為目前看不到攻擊威脅，因俄國軍隊需5至8年才能恢復戰事前軍力水準。

此外，德國「畫報」（Bild）網站報導，德國聯邦議會準備了民防風險分析，模擬俄羅斯與歐洲其他國家或是德國會爆發衝突的幾個階段，將提供民眾示警與認知。

俄羅斯 德國 北約

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