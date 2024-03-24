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俄法院公布恐攻槍手出庭畫面 3人鼻青臉腫、1人坐輪椅

編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯首都莫斯科近郊音樂廳22日發生恐怖攻擊，迄今造成至少137人喪生，當局最新公布4名槍手於24日出席庭審影像，分別為30歲的拉查巴利佐達（左上）、32歲密佐耶夫（右上）、25歲法力杜尼（左下）和19歲費佐夫（右下）。（取財自X平台）
俄羅斯首都莫斯科近郊音樂廳22日發生恐怖攻擊，迄今造成至少137人喪生，當局最新公布4名槍手於24日出席庭審影像，分別為30歲的拉查巴利佐達（左上）、32歲密佐耶夫（右上）、25歲法力杜尼（左下）和19歲費佐夫（右下）。（取財自X平台）

英國衛報報導，俄羅斯首都莫斯科近郊音樂廳22日發生恐怖攻擊，迄今造成至少137人喪生，當局最新公布4名塔吉克籍槍手於24日出席庭審影像，其中3名凶嫌鼻青臉腫，還有一人則虛弱地坐在輪椅出庭；4人在聽證會上一致認罪，將後還押候審至5月22日。

俄羅斯官媒塔斯社稍早，4名槍手經證實為塔吉克公民，分別為30歲的拉查巴利佐達（Saidakrami Murodali Rachabalizoda）、32歲密佐耶夫（Dalerdzhon Barotovich Mirzoyev）、25歲法力杜尼（Shamsidin Fariduni）和19歲費佐夫（Muhammadsobir Fayzov）。

法庭釋出4名兇嫌出庭影像，兇嫌戴著手銬在法警押解下出庭，其他照片則可見凶嫌坐在被告席玻璃籠後。

影片中可見19歲費佐夫坐在輪椅上一臉虛弱不堪的模樣，而其餘3人皆肉眼可見鼻青臉腫，30歲拉查巴利佐達右耳還包著一大團紗布。

恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯下對莫斯科恐攻，美國及其他西方國家也歸咎於伊斯蘭國位於阿富汗的分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Isis-Khorasan，又稱ISIS-K），伊斯蘭專屬的阿瑪克通訊社（Amaq）更在23日公開槍手血洗音樂廳的影片，其中一名槍手甚至告訴其他人，「殺掉他們，不要留情」。

俄羅斯 阿富汗 呼羅珊

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