加拿大港台社區抗議23條立法 台僑憂：不希望發生在台灣人身上

加拿大溫哥華市中心街頭23日舉行「反23條惡法」的集會抗議活動，約300人參加。參加者多半是香港人，也有台裔民眾到場支持香港朋友。（中央社）

加拿大 多個城市今天同步舉行反對香港 23條立法抗議活動，參加者多半是香港人，也有台裔民眾。有旅加台僑說，下次不敢過境香港了，也有人說台灣千萬不要步香港後塵。

大約300人今天在溫哥華市中心街頭拉起長長的人鍊，表達對23條立法的不滿，大多數是香港人，也有一些來自台灣社區的民眾自發地參與活動。

原籍台中的黃小姐和香港好友阿潔一起站在人群中，她對中央社說：「看到我的香港朋友總是為了家鄉發愁，連打電話和親人說話都要小心翼翼，真的覺得很可悲，我不希望有一天這樣的事情也會發生在台灣人身上。」

有好友在香港的田先生，回台灣時總會順道走訪香港，他對中央社說：「我曾在社交媒體上抱怨香港的變化，也為一些政治性貼文按過讚，如今有了23條立法，搞不懂自己是不是會被列入黑名單？老婆已經提醒我最好別再去香港。」

加拿大台灣人聯誼會召集人胡品璿（David Hu）認為香港徹底玩完了，香港人全體噤聲，連外國人都擔心動輒得咎。他對中央社說：「現在的香港幾乎比台灣戒嚴時期的恐懼感更嚴重，我在加拿大的香港朋友都說不敢回香港了，就算他們過去沒有上街抗爭，但難免私底下或是在社交媒體上批評過香港，會心驚膽戰，怕進了香港就出不來了。」

溫哥華手足組織發言人Christine對中央社表示，香港就是血淋淋的例證，希望所有台灣人都認清中國共產黨真面目，千萬不要相信它的任何承諾。「就算白紙黑字的『中英聯合聲明』也能被說成是『不具現實意義的歷史文件』，你還能對這樣的政權有什麼幻想？台灣本來就是一個國家，有自己的護照、自己選總統、有獨立的貨幣和民主法治，千萬不要傻到把這一切拱手讓人。」

香港立法會19日三讀通過「維護國家安全條例草案」（即基本法23條立法）。

加拿大政府批評23條立法造成嚴重傷害。加拿大全球事務部聲明：「過於寬泛的威脅國家安全罪定義，令人擔憂有執法過度的潛在可能；沒有明確條文規定一個獨立審查機制，以確保在執法上的比例原則（proportionality）、透明度（transparency）和問責制（accountability）。」聲明表示23條立法可能「加劇香港國安法造成的寒蟬效應」。

數日前有十幾位加拿大國會議員簽署聯合聲明，譴責23條立法。眾議員 吉尼斯（Garnett Genuis）在眾議院發言，要求加拿大政府敦促香港釋放黎智英。

駐溫哥華辦事處長劉立欣應加拿大國際事務協會溫哥華島分會（Canadian International Council-Vancouver Island Branch）邀請，於20日發表演講，討論台灣總統選舉及其對印太地區地緣政治的影響。眾議員瓊斯（Gord Johns）等人也問起香港23條立法對台灣的影響和啟示。

劉立欣向與會者提到，2014年台灣的太陽花學運和香港的雨傘運動就產生交錯影響，但兩個社會運動卻有完全不一樣的結局。「香港境況讓台灣民眾更心生警惕，就算是之前總統大選的3組候選人，即便有反對黨想與中國靠近一點，也不支持港版的一國兩制，因為大家都很清楚台灣人民的強烈自我認同。」

劉立欣對中央社說：「很多香港人因政局動盪而離散至世界各地，很多人到了台灣，也有一批到加拿大和英國，只要是對自由民主有信念的人，無論是哪個族群、無論在哪個國度，都可以凝聚力量，產生改變的力量。」