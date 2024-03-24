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選戰結果難料 政治動盪後塞內加爾總統大選登場 2候選人可能出線

中央社／達卡24日綜合外電報導
塞內加爾歷經長達3年的動亂及政治危機後，民眾今天將投票選出新總統。不過這場選戰會有何結果，目前完全無法預測。圖為塞內加爾總統選舉期間，人們在達喀爾的一個投票站排隊投票。（路透）
塞內加爾歷經長達3年的動亂及政治危機後，民眾今天將投票選出新總統。不過這場選戰會有何結果，目前完全無法預測。圖為塞內加爾總統選舉期間，人們在達喀爾的一個投票站排隊投票。（路透）

塞內加爾歷經長達3年的動亂及政治危機後，民眾今天將投票選出新總統。不過這場選戰會有何結果，目前完全無法預測。

法新社報導，西非國家塞內加爾約有730萬名登記選民，有2名候選人最有可能出線：執政聯盟的前總理阿馬杜巴（Amadou Ba），以及反建制派的費伊（Bassirou Diomaye Faye）。

阿馬杜巴及費伊都曾擔任稅務稽查員，然而兩人如今沒什麼共通點。62歲的阿馬杜巴主張延續當前政策，而43歲的費伊承諾帶來重大變革和左派泛非洲主義。

塞內加爾傳統上相當穩定，不過勝選者將得負責帶領國家擺脫近年面臨的問題，還有管理石油與天然氣儲量帶來的收入，這兩項資源即將在塞內加爾開始生產。

塞內加爾總統大選投票將在格林威治標準時間（GMT）8時開始，18時結束。初步結果有望於晚間出爐，但首份正式選舉結果預計於下週公布。

路透社報導，有19名候選人競逐取代現任塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）。不過由於缺乏民調，是否有任何候選人能以過半得票率直接當選，不必舉行第2輪決選，目前尚不明朗。

薩爾於2012年首次當選總統，2019年獲得連任，但於去年聲明放棄尋求第3任期。即將卸任的薩爾漸失民心，他之前試圖將原定2月25日舉行的總統大選延至12月，此舉以失敗告終，他的人氣更一落千丈。

塞內加爾憲法委員會2月裁決，國會通過延後投票的法律已違憲，薩爾更改選舉日程的命令也無效，薩爾的總統任期不可展延至4月2日以後。

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