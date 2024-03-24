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日相引「孫子兵法」這些名句 強化嚇阻力防戰

編譯中心／綜合23日電
日本首相岸田文雄。（歐新社）
日本首相岸田文雄。（歐新社）

日本首相岸田文雄23日出席培養自衛隊幹部的防衛大學校畢業典禮致詞時，引用孫子兵法的名句「不戰而屈人之兵，善之善者也。故上兵伐謀」，認為應透過強化嚇阻力防範戰爭發生。

日本經濟新聞報導，岸田提到日本政府2022年修正安全保障相關3文件呼籲強化防衛能力，「重要目標是嚇阻發生武力侵略威脅波及日本的事態」。

岸田於致詞時也提到拉丁文格言「汝欲和平，必先備戰」。他說，藉由提升嚇阻力「防範戰爭於未然才是最佳對策」。

岸田指出，日本正面臨第二次世界大戰後最為嚴峻且複雜的安保環境。他提到中國及北韓，「包括核武器及飛彈的軍備強化正快速發展，藉由武力片面改變現狀的壓力正在升高」。

有關俄羅斯入侵烏克蘭，岸田認為「這是挑戰現有國際秩序的行動表面化」。他表示，即使在追求和平的日本，也要以徹底強化防衛能力作為目標，「防衛能力的核心就是自衛隊員，希望大家不要忘記各位的存在本身就是嚇阻力」。

防衛大學校本屆包括留學生共有401人畢業，其中女性占44人；另有35人因選擇轉往民間企業就職放棄任官。

另據日本每日新聞引述日美相關人士透露，日美兩國政府正協調共同研發航空自衛隊T-4教練機後繼機種，希望能在岸田文雄4月10日訪美與美國總統拜登會談時達成一致看法，並明確記載於成果文件上。

如果順利的話，這會是日美首次共同研發教練機，著眼目的除了降低生產成本外，也希望讓日本自衛隊與美軍從訓練階段就使用相同機體來強化彼此合作。

T-4是完全由日本自製的噴射機，最高時速可達約1040公里（約0.9馬赫），從1988年9月起正式服役，雖然主要用途是作為培養航空自衛隊飛官的教練機，但從1995年起也被航空自衛隊的「藍色衝擊波」飛行表演隊所使用；當北韓過去進行核試驗時，T-4也負責調查大氣中放射性物質飛散狀況，可以看出T-4用途廣泛。

不過，T-4服役至今已逾35年，機體持續老舊，有看法認為，作為最新銳F-35匿蹤戰機及日英義等國共同研發次世代戰機的教練機，T-4已無法勝任相關訓練任務。

日本 岸田文雄 北韓

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