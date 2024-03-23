日相岸田引孫子兵法 盼強化嚇阻力防範戰爭發生

日本首相岸田文雄。（歐新社）

日本 首相岸田文雄 今天出席培養自衛隊幹部的防衛大學校畢業典禮致詞時，引用孫子兵法的名句「不戰而屈人之兵，善之善者也。故上兵伐謀」，認為應透過強化嚇阻力防範戰爭發生。

日本經濟新聞報導，岸田提到日本政府2022年修正安全保障相關3文件呼籲強化防衛能力，「重要目標是嚇阻發生武力侵略威脅波及日本的事態」。

岸田於致詞時不僅提到拉丁文格言「汝欲和平，必先備戰」，還引用孫子兵法中的「不戰而屈人之兵，善之善者也。故上兵伐謀」。

岸田還說，藉由提升嚇阻力「防範戰爭於未然才是最佳對策」。

岸田指出，日本正面臨第二次世界大戰後最為嚴峻且複雜的安保環境。他提到中國及北韓 ，「包括核武器及飛彈的軍備強化正快速發展，藉由武力片面改變現狀的壓力正在升高」。

有關俄羅斯入侵烏克蘭，岸田認為「這是挑戰現有國際秩序的行動表面化」。

他表示，即使在追求和平的日本，也要以徹底強化防衛能力作為目標，「防衛能力的核心就是自衛隊員，希望大家不要忘記各位的存在本身就是嚇阻力」。

防衛大學校本屆包括留學生共有401人畢業，其中女性占44人；另有35人因選擇轉往民間企業就職放棄任官。