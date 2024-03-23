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布林肯警告以總理「若攻擊拉法將遭全球孤立」 內唐亞胡這樣說

中央社／特拉維夫22日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡（右）和美國國務卿布林肯（左）。（歐新社資料照）
以色列總理內唐亞胡（右）和美國國務卿布林肯（左）。（歐新社資料照）

美國國務卿布林肯今天警告以色列總理內唐亞胡，如果以色列襲擊加薩走廊的巴勒斯坦城市拉法，以色列將面臨進一步遭全球孤立的風險。

路透報導，布林肯（Antony Blinken）在特拉維夫對記者說：「我們與以色列有著共同目標，也就是擊敗哈瑪斯…不過，在拉法（Rafah）發動大規模地面軍事行動並非實現此一目標的方法。」

以色列襲擊哈瑪斯治理的加薩（Gaza）引發緊張，布林肯前往中東進行和平任務，與內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）進行一對一會談。加薩衛生局表示，以色列的攻擊已造成3萬2000名巴勒斯坦人死亡，恐怕還有更多人埋在瓦礫堆下。

布林肯還說：「攻擊（拉法）有可能殺害更多平民，有可能對人道援助造成更大破壞，有可能進一步在世界各地孤立以色列，危及其長期安全與地位。」

內唐亞胡則表示，他告訴布林肯，感謝美國支持打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯，以色列也意識到需要保護平民。

內唐亞胡在給媒體的視訊聲明中說，「如果不進入拉法並消滅那裡的其餘部隊，我們就無法擊敗哈瑪斯。我告訴他（布林肯），我希望我們能在美國支持下做到這一點，不過如有必要，我們將獨力完成此事。」

美國表示，地面攻擊將是個錯誤，將對當地流離失所的民眾造成極大傷害。白宮發言人柯比（John Kirby）在記者會上表示，「我們認為大規模地面攻擊是一個錯誤」，並將是一場「災難」。

美國是以色列最親密盟友，華盛頓每年提供數十億美元的軍事援助。

在聯合國安理會最近的外交戰場上，美國提出一項決議

草案要求加薩立即停火，以色列與哈瑪斯雙方展開人質協商，不過遭到俄羅斯與中國否決，稱此決議實際上是為以色列入侵拉法開了綠燈。

美國所提決議內容，反映出它對以色列的立場變得更為強硬，華府在以哈戰爭初期一直反對使用「停火」一詞。俄羅斯與中國認為美方所提的停火協議仍不足以限制以色列。

俄羅斯與中國支持一份替代決議草案，不過美國稱該決議草案不足以推動哈瑪斯採取外交行動。哈瑪斯上週也發布了自己的停火和人質囚犯交換提案。

以色列 哈瑪斯 布林肯

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