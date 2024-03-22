以襲加薩醫院 稱擊斃140武裝分子 美停火提案送聯國表決

以色列在加薩走廊最大醫院西法醫院院區及周遭的軍事行動目前還在進行，西法醫院及周圍地區可見濃煙升起。（路透）

以色列 在加薩 走廊最大醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）院區及周遭的軍事行動目前還在進行，以國軍方表示，4天來的戰鬥已經擊斃140多名武裝分子，並逮捕160人；但哈瑪斯 駁斥這番說法，稱罹難者為受傷的病患以及在醫院避難的流離失所者。

加薩當局媒體辦公室主任薩瓦布塔（Ismail Al-Thawabta）說：「以色列占領軍散布謊言和欺騙，將自身持續的違法犯罪行為合理化，這些罪行違反了國際法、國際人道法。」

中央社引述法新社報導，以色列18日攻擊西法醫院，利用戰車開火和空襲，打擊其所謂的哈瑪斯高階分子。

偌大的醫院院區內及其周遭連日來爆發激烈的戰鬥，院區擠滿了病患和逃難的人們。以色列前一次突襲西法醫院是在去年11月，當時引發國際社會的譴責。以軍宣稱發現了院區的地道且被哈瑪斯當作指揮控制中心。哈瑪斯與醫療人員否認西法醫院被當作軍事用途或窩藏戰士。

另一方面，美國將於明天上午把一份決議草案送上聯合國安全理事會（UNSC）表決，草案內文呼籲加薩立刻停火，以及以色列和巴勒斯坦人組織哈瑪斯之間達成釋放人質的協議。

根據路透揭露的最新版草案內容，「立即且持續停火」大約6個星期，將能保護平民、有利於運輸人道援助物資。

此外，決議草案也明確支持國際持續透過外交，來達成讓所有剩餘人質獲釋的停火。這指的是美國、埃及、卡達持續居中斡旋的談判。