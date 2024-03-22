以襲加薩醫院 稱擊斃140武裝分子 美停火提案送聯國表決
以色列在加薩走廊最大醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）院區及周遭的軍事行動目前還在進行，以國軍方表示，4天來的戰鬥已經擊斃140多名武裝分子，並逮捕160人；但哈瑪斯駁斥這番說法，稱罹難者為受傷的病患以及在醫院避難的流離失所者。
加薩當局媒體辦公室主任薩瓦布塔（Ismail Al-Thawabta）說：「以色列占領軍散布謊言和欺騙，將自身持續的違法犯罪行為合理化，這些罪行違反了國際法、國際人道法。」
中央社引述法新社報導，以色列18日攻擊西法醫院，利用戰車開火和空襲，打擊其所謂的哈瑪斯高階分子。
偌大的醫院院區內及其周遭連日來爆發激烈的戰鬥，院區擠滿了病患和逃難的人們。以色列前一次突襲西法醫院是在去年11月，當時引發國際社會的譴責。以軍宣稱發現了院區的地道且被哈瑪斯當作指揮控制中心。哈瑪斯與醫療人員否認西法醫院被當作軍事用途或窩藏戰士。
另一方面，美國將於明天上午把一份決議草案送上聯合國安全理事會（UNSC）表決，草案內文呼籲加薩立刻停火，以及以色列和巴勒斯坦人組織哈瑪斯之間達成釋放人質的協議。
根據路透揭露的最新版草案內容，「立即且持續停火」大約6個星期，將能保護平民、有利於運輸人道援助物資。
此外，決議草案也明確支持國際持續透過外交，來達成讓所有剩餘人質獲釋的停火。這指的是美國、埃及、卡達持續居中斡旋的談判。
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