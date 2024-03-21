以阻物資進加薩 聯國：拿飢餓當武器 恐構成戰爭罪

聯合國官員表示，以色列限制人道救援物資進入加薩，恐構成戰爭罪。（路透）

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）19日說，「以色列 持續限制人道救援物資進入加薩 的程度，以及以色列持續進行敵對行動的方式，可能已經達到拿飢餓當作戰爭武器的程度。這是一種戰爭罪行。」而隨著加薩平民死傷日增，加拿大 正停止對以色列輸出軍事裝備。

圖克發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）表示，「飢餓是否被用作戰爭武器」的最終決定將由法院決定，稱「加薩人民的苦難是不合理的。」

勞倫斯透過聲明說，以色列作為加薩走廊的占領勢力，有義務確保加薩居民的食物與醫藥供給，以及讓人道救援組織可以運送物資進入。聯合國18日發表的評估報告指出，加薩很可能在近幾個月內進入饑荒狀態。

對此，以色列駐聯合國使節團反駁稱，「以色列已經盡其可能讓救援物資遍布加薩，包括陸運、空運與海運管道。聯合國自己需要加一把勁。」

據巴勒斯坦傳媒報導，以色列軍隊20日空襲加薩北部和南部多個地區，造成至少29人死亡。

報導指出，以軍凌晨對加薩城一處住宅發動空襲，造成至少20人死亡，北部難民營也遭以軍無人機襲擊，造成至少3人死亡10人受傷。另外，以軍也空襲南部城市拉法一處住宅，造成至少6人死亡。

據英國衛報報導，加拿大下議院18日稍晚通過一項不具約束力的動議，要求執政的自由黨今後停止對以色列出售武器，外交部長趙美蘭19日向多倫多星報證實消息「千真萬確」，未來將不會買武器給以色列。

加拿大新民主黨憂心總理杜魯多在保護加薩平民上力有未逮，提案呼籲執政的自由黨今後停止出售武器給以色列，並且「朝向巴勒斯坦建國」的方向努力。

這項不具約束力的動議以204票贊成對117票反對通過，獲得自由黨、魁人政團和加拿大綠黨支持。

該表決似乎不會改變加拿大認為巴勒斯坦建國應該和以色列協商。加拿大政府先前說過，雖然暫停向以色列發放武器出口許可，但是仍「逐案」評估申請。

至於總理杜魯多雖然維持對以色列自我保衛的支持，最近對於以軍攻擊加薩的行動也多批評。