英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英國航空（British Airways）兩名空服員拍攝種族歧視 影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑亞洲乘客。影像轉發到TikTok 之後，兩人都遭解雇。

每日郵報20日報導，這兩名空服員分別是沃頓（Holly Walton）跟布雷（Lauren Bray）。影像可見到穿著藍色連身裙的沃頓故意模仿中國口音說「給我酒」，當一瓶加勒比海安地卡島當地啤酒出現桌上時，沃頓似乎比出了拉鳳眼的手勢。

據報導，沃頓跟同事布雷一起拍攝這隻影像。兩人是從倫敦蓋威克機場飛到安地卡島的BA2157航班機組員，當時正在休息停留，於安地卡島上一家豪華飯店拍了這隻影像。

這隻影像在TikTok廣泛流傳，瀏覽次數超過100萬，引發其他英航職員強烈抗議。布雷此後關閉了IG帳號，憤怒的同事則指兩人在嘲笑航班上一個幾乎不會說英語，點飲料時努力讓空服員理解的中國家庭。

一名亞洲出生的英航職員說，她「快要昏倒，讓我對公司與同事產生了質疑，必須採取行動，我們不會容忍」。另一名職員則表示，她們是在「故意嘲笑」這一家人，「發出了可能最糟糕的訊息，英航不能雇用任何帶有種族主義 色彩的人，這對搭檔的愚蠢真的非言語所能形容」。

一名英航機組員表示，「這段錄影駭人聽聞，對於任何人來說，有著這樣的種族主義念頭，然後錄下來跟全世界分享，可說是同樣程度的驚駭與愚蠢。這對航空公司極其有害，她們活該被開除」。

太陽報報導，正在墨西哥坎昆的沃頓奉命以乘客身分飛回，參加18日在英航總部召開的攤牌會議，跟布雷一起當場領到解雇通知，布雷據稱含淚離席。

英航發言人表示，「一切形式的種族主義都是絕對不可接受，我們非常嚴肅對待這種性質的指控，這兩人不再受雇於本公司」。