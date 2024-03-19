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布林肯：美國對菲律賓的防務承諾「堅若磐石」 協防南海武裝攻擊

中央社／馬尼拉19日綜合外電報導
美國國務卿布林肯。（美聯社）
美國國務卿布林肯。（美聯社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日表示，美國堅守對菲律賓「堅若磐石」的防務承諾，協防長期盟友菲律賓抵禦在南海的武裝攻擊。

法新社報導，自從菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在2022年6月主政以來，這是布林肯第2次造訪馬尼拉。布林肯正在進行一趟簡短的亞洲訪問之行，目的是強化對地區盟友的支持，以對抗中國。

北京當局聲稱擁有幾乎整個南海的主權，無視菲律賓在內數個東南亞國家各自對南海的主張，對於一項宣布中國之主張缺乏基礎的國際裁決相應不理。

在菲國與中國的船隻近來在菲國外海有爭議的島礁附近發生一連串事件、包括雙方船隻發生擦撞之後，布林肯重申了美國對菲律賓的防務承諾。

與菲國外長馬納羅（Enrique Manalo）召開聯合記者會的布林肯說：「這些航道除了對菲律賓的安全和經濟至關重要，對這個地區、美國及全世界的利益也是重中之重。」

布林肯強調：「這是我們和菲律賓站在一起的原因，我們堅守這個堅若磐石的防務承諾，包括美菲共同防禦條約。」

另據路透報導，馬納羅則指出，如何維持並進一步提升菲國與長期盟友美國的關係，這是未來的挑戰。

馬納羅對於美國在近來南海衝突中表態支持菲律賓一事，在聯合記者會上向布林肯致謝。

布林肯 東南亞 國務卿

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