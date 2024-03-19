Uber創全球首例 賠償澳洲計程車業1.78億美元

全球共乘服務巨擘Uber同意支付2.72億澳元賠償澳洲計程車業者與司機，不僅創下全球首例，更是澳洲第5大和解案。（美聯社）

全球共乘服務巨擘Uber同意支付2.72億澳元（約1.78億美元）賠償澳洲 計程車業者與司機，不僅創下全球首例，更是澳洲第5大和解案。

美聯社報導，2019年，澳洲莫里斯．布萊克本律師事務所（Maurice Blackburn Lawyers）代表8000多名計程車業者與司機向維多利亞州最高法院提出集體訴訟，控告Uber在2012年進軍澳洲後破壞國內乘車產業領照法律及執照價值，並進一步瓜分獲利。

歷經多年訴訟，莫里斯．布萊克本律師事務所於18日宣布Uber同意賠償2.72億澳元達成和解。

事務所負責人唐納利（Michael Donelly）表示，Uber入主澳洲後導致計程車司機和業者蒙受經濟損失，多年來「拒絕對傷害到的人做出正確選擇」，如今終於改變。

特別廣播服務公司（SBS）和路透報導，澳洲政府曾於2015年修改計程車執照法規，允許Uber在沒有計程車執照的狀況下營運，同時由州政府制定賠償計畫。

Uber發言人透過電子郵件聲明公司從未故意違法，稱計程車產業的投訴屬於「遺留問題」，且表示十多年前成立公司時，世界上任何地方都不存在共享乘車法規，反而從2018年開始，一直在為州級計程車賠償計畫做出貢獻，「有了今天的和解案，我們會將這些法律問題好好留在過去」。

據中時新聞網報導，根據統計，這是澳洲歷史上第5大集體訴訟和解案，也是在Uber被告之後的5年才達成和解的。報導說，Uber表示，共乘的興起為幾10萬澳洲工作者提供新興的賺錢機會，藉著這次近2億美元的和解金額，希望把這些長久未能解決的問題都留在過去。