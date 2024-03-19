20年前不到一半 韓均薪近3000美元已贏日本

隨著日本陷入通縮，許多員工的薪水不進反退，如今該國企業的薪水，已經全面超越日本。（美聯社）

數據顯示，20年前南韓 員工的平均薪資，不到日本 的一半。但隨著日本陷入通縮，許多員工的薪水不進反退，如今南韓公司的薪水，已經全面超越日本。

韓媒BusinessKorea報導，韓國企業聯合會（KEF）17日公布報告，比較南韓和日本的全職員工，在2002和2022年的薪資差異。2002年，南韓職員的平均月薪為179.8萬韓元（約1346美元），不到日本職員的一半。

但到了2022年，南韓勞工 的平均月薪升至399.8萬韓元（約2994美元），超越日本的379.1萬韓元（約2839美元）。平均月薪的計算方式，是任職十人以上公司的全職員工，所獲的基本薪水加上特殊津貼。

2002年，南韓薪資水準隨著企業規模而有不同，當時大公司的平均薪水為228.4萬韓元（約1710美元），中小型企業為160.8萬韓元，而日本大企業的平均薪資為483.6萬韓元（約3621美元）、中小企業為310.6萬韓元（約2326美元）。不過到了2022年，南韓不論是大企業或中小企業，薪資都勝過日本。

這是因為兩國在2002~2022年間的薪資增幅，有著巨大差異。南韓大企業在這段期間，薪水激增157.6%，日本則減少6.8%。同樣地，南韓中、小企業薪資勁揚111.4%，日本則僅增7.0%。