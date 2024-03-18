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哈瑪斯妥協 放棄促以永久停火 有望協議40人質換停火40天

編譯盧思綸／綜合報導
在以色列特拉維夫街頭，路人17日走過上面貼著人質照片的標語牌，這些人質是在去年10月7日，哈瑪斯對以色列發動襲擊時遭到綁架。（路透）
在以色列特拉維夫街頭，路人17日走過上面貼著人質照片的標語牌，這些人質是在去年10月7日，哈瑪斯對以色列發動襲擊時遭到綁架。（路透）

英國衛報報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯放棄永久停火條件，以色列談判代表預計17日抵達卡達，屆時將協議40名人質交換500到1000名巴勒斯坦囚犯，以及暫時休兵40天。

哈瑪斯近幾日連續遭遇重大挫敗，先是利用3月10日開始的齋戒月號召停火抗議不成功，再來巴勒斯坦自治政府一聲不響便任命新總理，而且又傳出哈瑪斯二把手伊薩（Marwan Issa）一周前命喪以色列空襲。

除此之外，以色列總理內唐亞胡15日更表示已經批准對拉法的軍事行動。拉法位於加薩南部，是哈瑪斯最後的據點，同時目前有超過100萬加薩人在拉法尋求庇護，種種條件都使哈瑪斯在談判中處於劣勢。

哈瑪斯相關消息人士透露，組織首領意識到，長達5個月的戰爭導致大量平民傷亡和建築毀損之後，必須向巴勒斯坦人展現「重大勝利」以免民怨反撲，「他們要表現出為人民著想」。

哈瑪斯依然堅持以100多名人質中的40人交換500到1000名巴勒斯坦囚犯，但是已經放棄永久停火的條件，並且表示同意雙方初步休兵40天的協議。

另外，哈瑪斯也要求以色列軍隊全面撤出加薩，並且允許更多人道救援進入；對此以色列表示「不切實際」，但是觀察者認為此次拒絕用詞相對較溫和。

事實上，哈瑪斯相關消息人士和若干分析員指出，哈瑪斯內部對於談判分成兩派意見，一派在加薩的武裝首領策劃並實行去年10月7日的突襲行動，另一派則是出逃到卡達、土耳其和其他中東國家的高層，他們對於停火的後續考慮較為嚴謹，且不排除戰後交由巴勒斯坦自治政府管理部分加薩地區。

以色列總理內唐亞胡17日矢言，以軍進入人滿為患的加薩走廊南部討伐哈瑪斯前，平民將可離開，但德國總理蕭茲質疑該如何保護逾150萬人。

內唐亞胡辦公室15日曾經表示，內唐亞胡批准對拉法展開軍事行動和「人員撤離」計畫，「我們目標是消滅在拉法的剩餘恐怖營隊，同時讓平民離開拉法。繼續鎖住民眾，不是我們會做的事。」

不過蕭茲質疑說：「應該怎麼保護超過150萬人？他們該去哪裡？」

對以色列提供數十億美元軍事援助的美國已經要求以色列提出「切實可行的明確計畫」，確保平民「安然無恙」。

哈瑪斯 以色列 加薩

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