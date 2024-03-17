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海地幫派猖獗 太子港援助物資貨櫃遭搶 聯合國：停止掠奪孩童維生物資

中央社／太子港16日綜合外電報導

加勒比海國家海地首都太子港的犯罪幫派日益猖獗，聯合國兒童基金會（UNICEF）今天說，他們在海地主要港口的一個貨櫃遭劫掠，櫃內裝滿援助孕產婦、新生兒和孩童的必需品。

海地正致力解決一場長期的政治和人道危機，聯合國兒童基金會提出警告，這場危機正造成太子港（Port-au-Prince）部分地區出現前所未見的民眾挨餓情況，還有危及性命的營養不良。

路透社報導，聯合國兒童基金會表示，他們在太子港的港口有17個貨櫃，其中一個被劫掠。目前該港口有260個人道援助貨櫃都被武裝團體控制住。

聯合國兒童基金會駐海地代表馬斯（Bruno Maes）透過聲明指出：「必須立即停止掠奪孩童維生的重要物資。」

聲明還提到：「在孩子們最需要這些物資的關鍵時刻，卻發生這起劫掠事件。」

聯合國兒童基金會表示，被搶的貨櫃物資包括人工呼吸器和相關設備。

這個機構更警告，首都地區有3/4婦女無法獲得基本的醫療保健和營養，而且太子港一些醫院因安全問題而被迫關閉。

聯合國兒童基金會還提到，電力、燃料和醫療用品匱乏，影響全國各地的醫院，有6成的相關設施無法運作。

聯合國

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