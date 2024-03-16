失蹤日女找到了 偕菲籍母返鄉 母女皆遭殺害埋後院 疑阿姨下毒手

一名日菲混血女子上月與菲律賓籍母親回國探親，沒想到就此失聯，菲國當地警方14日證實在北部奎松省的阿姨住處後院發現母女屍體，而且日本籍女子遺體上有多處刀傷，目前全案進行調查中。（截圖自YouTube）

日本 放送協會（NHK）和全日本新聞網（ANNnews）報導，一名日菲混血女子上月與菲律賓籍母親回國探親，沒想到就此失聯，菲國當地警方14日證實在北部奎松省的阿姨住處後院發現已被埋葬的母女屍體，而且日本籍女子遺體上有多處刀傷，目前全案進行調查中。

26歲日本公民麻衣（Ｍoteki Mai）和54歲菲律賓籍母親麗塔達（Lorry Litada）上月21日共同回菲律賓探親後失蹤，其家人在3月9日報警協尋。

當局獲報後出動兩人最後出現地點，也就是麗塔達姊姊的住處，位於奎松省塔亞巴斯市。

警方勘查時發現後院土壤鬆軟而產生懷疑，挖開後赫然發現兩人屍體。此外，現場附近的一座橋下發現疑似母女兩人的行李箱，以及沾有大量血跡的毯子和枕頭。

隨後當地警方表示，麻衣身上出現多處刀傷，而麗塔達的骨頭有受傷跡象，疑似遭到鈍器毆打所致。

警方認為麗塔達的姊姊可能涉案，她在15日因自殺未遂入院治療。

根據當地媒體報導，麻衣母女身上攜帶500萬披索（約8.9萬美元）不翼而飛，那筆錢原本是母女要在當地買地和房子的錢。

除此之外，當地媒體亦指出，警方懷疑整起事件的動機「涉及金錢」，而麗塔達的姊姊及其丈夫是調查目標。