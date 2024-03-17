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歐美伊斯蘭恐懼症增6倍 聯國譴責反穆斯林潮

編譯中心／綜合16日電
聯合國近日譴責日益高漲的反穆斯林仇恨浪潮，並呼籲以行動打擊日益增強的「伊斯蘭恐懼症」。（路透）
聯合國近日譴責日益高漲的反穆斯林仇恨浪潮，並呼籲以行動打擊日益增強的「伊斯蘭恐懼症」。（路透）

3月15日為「打擊伊斯蘭恐懼症國際日」，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）引述多份報告稱，在當前中東爆發衝突的背景下，「伊斯蘭恐懼症」事件大幅激增，北美和歐洲部分國家相關事件暴增近600％。

綜合媒體報導，聯合國高級官員對日益高漲的反穆斯林仇恨浪潮予以譴責，聯合國大會當天也通過了一項新的決議，呼籲採取協調一致的行動，打擊針對穆斯林的持續暴力行為。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在國際日當天指出，分裂性言論和曲解事實使穆斯林社群蒙受汙名。他同時表示，網路仇恨言論助長現實生活中的暴力，因此數位平台必須對仇恨內容進行審核。

古特瑞斯也強調，制度性歧視和其他障礙正在侵犯穆斯林的人權和尊嚴，而這種趨勢某種程度上同樣屬於對特定宗教和弱勢群體的攻擊，受到攻擊的群體包括猶太人、基督教少數群體和其他人。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署(UNRWA，簡稱近東救濟工程處)今天表示，加薩北部2歲以下的兒童中，有三分之一目前嚴重營養不良，飢荒危機迫在眉睫。

近東救濟工程處在社群媒體平台發布的貼文表示：「加薩兒童營養不良的現象正在迅速蔓延，並達到前所未有的程度。」

中央社法新社報導，聯合國官員15日表示，加薩的人道處境對母親與嬰兒而言是場「噩夢」，醫師通報新生兒體型瘦小、虛弱多病，產婦被迫在無適當麻醉情況下接受剖腹手術。

聯合國人口基金（UNFPA）巴勒斯坦代表艾倫（Dominic Allen）在耶路撒冷舉行的視訊記者會上說：「我個人本周將離開加薩，我為加薩100萬名婦女與女孩（的處境），特別是為每天平均180位分娩的婦女感到恐懼不安。」

一名護士日前在加薩走廊拉法醫院的早產兒病房照顧嬰兒，據一位資深醫生表示，過去5周...
一名護士日前在加薩走廊拉法醫院的早產兒病房照顧嬰兒，據一位資深醫生表示，過去5周內，該醫院已有16 名早產兒因營養不良相關原因死亡。（美聯社）

聯合國 加薩 巴勒斯坦

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