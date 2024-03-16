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黑幫「大王」被逮沒用…海地暴力猖獗背後 美國走私槍枝作祟

黑幫「大王」被逮沒用…海地暴力猖獗背後 美國走私槍枝作祟

中央社／華盛頓16日綜合外電報導
圖為海地G9幫派。（路透）
圖為海地G9幫派。（路透）

就在海地最近這波暴力爆發的幾週前，自稱海地黑幫「大王」的傑明（Joly Germine）在美國法庭上認罪，他坦承走私數枝AK47步槍和一枝.50口徑步槍到這個加勒比海國家。

美國檢方當時強調：「對於那些走私源自美國的武器與其他管制品，來讓惡意行為者獲得好處的人士，美國司法部將窮盡手中一切工具將他們繩之以法。」

不過，隨著海地幫派和警方之間的衝突越演越烈，證明了現年31歲的傑明當時的認罪，仍不足以削弱海地猖獗的暴力。

海地長期以來走私槍枝氾濫。專家表示，美國很可能是一大來源國。海地究竟有多少走私槍枝難以確定，但根據當局說法，在全國總計數量估達數十萬的槍枝當中，合法擁有的僅占一小部份。

根據聯合國毒品暨犯罪辦公室（UN Office on Drugs and Crime）去年報告，「海地境內槍枝彈藥的主要來源在美國，特別是在佛羅里達州」。

報告指出，走私到海地的武器在美國幾個槍枝法律寬鬆的州購得後，通常「藏在消費者產品、電子設備、服裝襯裡、冷凍食品甚至船身內」。

海地沒有製造槍械和彈藥的能力，法律也限制擁槍，此外聯合國對海地實施特定武器禁運令。但如今證明，這些措施仍不足以遏阻美國走私客和海地幫派利用港口走私槍枝。

研究團體「小型武器調查」（Small Arms Survey）研究員施若德（Matt Schroeder）告訴法新社：「若無法從美國取得槍枝，海地幫派還有辦法從他處取得嗎？或許可以。但會同樣容易嗎？可能就不是了。」

聯合國 司法部 毒品

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