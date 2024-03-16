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地表規模最大 印度宣布國會下議院大選時程 結果預料6月初揭曉

中央社／新德里16日專電
印度選舉委員會16日在新德里召開記者會宣布國會下議院大選時程，投票將分7個梯次舉行，投票結果料於6月初揭曉。（中央社）
印度選舉委員會16日在新德里召開記者會宣布國會下議院大選時程，投票將分7個梯次舉行，投票結果料於6月初揭曉。（中央社）

印度國會下議院大選將於4月19日至6月1日依選區分7個梯次舉行，預料6月初可揭曉選舉結果。印度本屆大選合格選民將近9億7000萬人，堪稱是地表規模最大選舉活動。

印度政體採議會內閣制，總理與內閣官員需由國會上議院或下議院的議員擔任，上議院現有245席、下議院有543席。下議院議員任期5年，現任下議院議員任期到今年6月16日止。

印度選舉委員會今天召開記者會宣布，下議院選舉以選區劃分，分為7梯次舉行，第1梯次投票日為4月19日，第7梯次為6月1日。投票結果將封存至6月4日統一計票，6月6日完成選舉程序。

印度選委員會資料顯示，本屆大選印度符合投票資格的選民約有9億7000萬人，將到全國105萬個投票所投票。

就性別而言，男性選民有4億9700萬人、女性選民有4億7100萬人、跨性別選民4萬8000人；就年齡而言，20至29歲年輕選民約有1億9740萬人、18至19歲初次投票者1800萬人。

中央執政的印度人民黨（BJP）將尋求第3度連續執政，現任總理莫迪（Narendra Modi）料將挑戰印度首任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）執政將近17年的紀錄。

2019年印度下議院選舉，BJP取得303席，第2大黨國大黨（Congress）僅52席；就整個聯盟政黨而言，計掌握353席、在野聯盟則取得91席。

對在野黨而言，若是再遭挫敗未來翻身會更為困難。

印度選舉規模龐大，以本屆而言，將動用1000多萬名選務人員以及安全人員，部分偏遠地區需出動馬、大象等動物來運送選舉器材。若全國於同一天投票，人手調度將面臨困難，因此以分梯次方式選舉。

2019年的下議院選舉也是分為7個梯次舉行，再前一次的2014年則是分為9個梯次舉行。

在選舉時程宣布的不久前，印度選委會才剛經歷引發爭議的人事變動。

選委會有3名選舉委員，其中1人於今年2月退休、1人於上週以個人理由辭職，留下主席1人。印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）3月14日在選委會甄選小組的提名下，填補了這2個空缺。

印度法律原規定甄選小組是由總理、下議院在野黨領袖以及最高法院首席大法官組成，但印度國會去年12月通過新法，以內閣部長取代了首席大法官，甄選公正性遭到選舉監督團體質疑。

14日上任的兩人是首批在新法之下選出並上任的選舉委員。

印度 投票 大法官

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