內唐亞胡批准拉法軍事行動 時間不明

以色列維權人士14日堵住特拉維夫一條高速高路，舉著遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯脅持在加薩的以國女子肖像，在抗議中要求釋放人質。（美聯社）

以色列 總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室15日表示，他已批准在拉法（Rafah）行動的軍事計畫，這個位於加薩 走廊南部的城市，是多數飽受戰爭蹂躪的加薩居民尋求庇護之地。

中央社引述法新社報導，以色列總理辦公室聲明指出，內唐亞胡「批准了在拉法行動的計畫」，但未詳述展開行動的時間。根據聲明，以色列軍方「已為這次行動和平民疏散做好準備」。

巴勒斯坦 醫護人員說，在加薩中部的迪爾巴拉（Deir Al-Balah），以色列飛彈14日擊中一棟房屋，造成9人喪生。居民表示，以色列徹夜持續在加薩進行空中和地面轟炸，包括在拉法。

另據英國天空新聞報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯公布修改後的停火協議提案，其中包括兩階段釋放以色列人質換取巴勒斯坦囚犯、商定永久停火日期等。

路透看見的提案顯示，第一階段會尋求釋放女性、小孩、年長和病弱的人質，換取釋放700至1000名巴勒斯坦囚犯。約100名巴勒斯坦囚犯在以國服無期徒刑。天空新聞中東特派員邦科爾（Alistair Bunkall）分析，哈瑪斯最新提案似乎顯示他們態度有所軟化。

此外，初步階段也包含釋放以國「女性新兵」。哈瑪斯也提議商定永久停火日期，並在第一階段交換人質和囚犯後，以軍撤出加薩。提案也指出，雙方剩餘人質和囚犯將在第二階段釋放。

然而，以國總理內唐亞胡辦公室表示，哈瑪斯的停火新提案是基於「不切實際的要求」提出的。邦科爾補充：「我認為，這主要圍繞在關於釋放巴勒斯坦囚犯的要求。哈瑪斯正要求釋放一些很受矚目的囚犯。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」治下的加薩衛生部表示，以色列14日在加薩走廊（Gaza Strip）兩處攻擊等候援助的群眾，造成至少29名巴勒斯坦人喪命，150多人受傷。