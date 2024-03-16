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罷工持續 韓5大醫院日虧數十億韓元

编譯中心／綜合15日電
南韓京畿道醫學會成員13日在首爾總統府附近舉行集會，反對政府的醫療政策，標語上寫著「停止尹錫悅總統政府的醫療政策」。（美聯社）
南韓京畿道醫學會成員13日在首爾總統府附近舉行集會，反對政府的醫療政策，標語上寫著「停止尹錫悅總統政府的醫療政策」。（美聯社）

南韓住院醫師罷工持續超過3周，受影響最大的首爾大學醫院、延世大學附屬世福蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院、首爾聖母醫院五大醫院因手術、診療量減少，面臨每天數十億韓元虧損的營運危機，其中首爾大學醫院透支額估已達1000億元（韓元，下同，約7588萬美元）。

韓聯社引述業界人士報導，受到職員請無薪假、醫師罷工等影響，首爾市內的大學醫院營收，與去年相比都出現大規模赤字，大型醫院每天虧損10億韓元以上，中型醫院虧損規模則約7億韓元。

首爾大學醫院相關人士表示，醫院去年赤字達900億韓元，今年狀況比去年更惡劣，若長期持續下去將難以維持營運，更別說購買醫療設備等投資。首爾大學醫院銀行透支額已從原本的500億韓元增至1000億韓元規模。

一間位於首爾市的教學醫院表示，醫院原就因資深員工多、人事費用高，幾乎沒有盈餘，加上最近罷工事件影響，每天幾乎都呈現虧損。

財政狀況惡化的各家醫院為此開始呼籲政府擴大醫院低利融資規模。教育部相關人士透露，部分市立大學醫院希望政府能將現行提供給市立大學法人的「南韓私學振興財團融資計畫」預算提高，但預算問題仍須與企劃財政部商議，無法立刻更改。

南韓政府決定自2025學年度起每年增招2000名醫學生，引起住院醫師大舉請辭、罷工，缺少診療人力的醫院不得不減少手術、門診量，醫師以外的醫療人力連帶受到影響，反被醫院要求配合醫師減少，半強制性地休無薪假。

對此，南韓政府15日表示，動醫療改革增招醫學生的方針不變，為解決非首都圈地區醫療資源相對不足的問題，新增醫師八成將分配至非首都圈，減少五大醫院的集中就醫狀況。

罷工 南韓 預算

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