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「夢幻客機」恐怖急墜 機組、乘客拋飛濺血50傷 疑是空服員送餐釀禍

編譯周辰陽／即時報導
智利南美航空編號「LA 800」的波音787-9「夢幻客機」11日從澳洲雪梨飛往紐西蘭奧克蘭時發生急遽下降，事故起因據報可能是一起駕駛艙座椅的意外。圖為南美航空客機示意圖，非當事班機。（路透）
智利南美航空編號「LA 800」的波音787-9「夢幻客機」11日從澳洲雪梨飛往紐西蘭奧克蘭時發生急遽下降，事故起因據報可能是一起駕駛艙座椅的意外。圖為南美航空客機示意圖，非當事班機。（路透）

智利南美航空（LATAM Airlines）一架波音787-9「夢幻客機」日前在飛行途中發生了恐怖的急遽下降，導致至少50人受傷。華爾街日報14日獨家報導，這起事故起因有可能是一起駕駛艙座椅的意外，把其中一名機師推向了操縱裝置。

根據此前新聞，智利南美航空編號「LA 800」的航班11日從澳洲雪梨飛往紐西蘭奧克蘭時，因「技術問題」產生劇烈晃動，部分乘客和機組人員被拋飛、撞到了機艙的天花板，至少12人在紐西蘭的醫院接受治療。

據聽取了調查初步證據簡報的美方業界官員說法，LA 800一名空服員送餐時按下機師座椅上的一個開關，導致電動功能把機師推向操縱裝置，並且把這架夢幻客機的機首往下推；這一個開關有保護蓋，機師坐在座椅時不應使用。

智利南美航空發言人表示，該公司正配合主管單位進行調查，但在調查結束之前拒絕進一步評論。智利南美航空的機師工會拒絕評論，空服員工會沒有立即回應置評論請求。

波音公司在聲明表示，「我們正在跟客戶聯繫，波音隨時準備應要求支援調查相關活動」。

華爾街日報指出，事故調查仍在進行，之後可能會出現牴觸初步調查的證據。

華爾街 澳洲 奧克蘭

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