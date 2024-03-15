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日麻疹蔓延 多地爆病例 京都男無外遊史也感染

編譯中心／綜合14日電

日本大阪、東京、京都等多地爆發麻疹病例；上月底一架從阿聯酋飛往日本大阪關西機場的航班發生麻疹群聚感染，截至14日已知13人被傳染，其中最新確診感染麻疹的一名居住在京都的患者沒有外遊史，懷疑是在關西機場接觸涉事航班乘客才被傳染。還有一名確診女子從大阪搭乘新幹線前往東京和友人聚餐，讓日本當局擔心有更多人被感染。

富士新聞網等日媒報導，大阪府表示，該名患者是30多歲的男子，他於本月7日開始發燒，隨後出現皮疹、咳嗽和流鼻涕等病徵，12日被確診感染麻疹。該名男子曾在上月24日，與發生麻疹群聚感染航班的一名乘客接觸，懷疑是當時被傳染。該名男子出現病徵前，曾乘坐新幹線往返京都與大阪，亦在大阪的餐廳用餐，當局呼籲當地民眾若出現類似麻疹病徵，需及時佩戴口罩就醫。

滋賀縣亦宣布一名20多歲女子確診麻疹，現時留醫治療，她是出現麻疹群聚感染航班的乘客，出現病徵前曾經從大阪乘坐新幹線前往東京，在銀座一間餐廳用餐。東京都政府表示，該名確診女子出現病徵前曾前往人流較多的區域，感染人數可能還會增加。

麻疹具有高度傳染力，症狀由輕度至中度包括發燒、咳嗽，接著再伴隨高燒及起疹子，嚴重者會引發肺炎、腦炎，甚至死亡，大約每1000名患者中會有1人併發腦炎。

麻疹可透過飛沫、接觸及空氣傳播，無法只靠戴口罩預防，NHK指出，若沒有免疫力，只要和病毒共處一室，「幾乎肯定會被感染」，接種疫苗預防更為重要。

日本 口罩 疫苗

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