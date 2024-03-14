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贏得大選卻無法組閣 「荷蘭川普」宣布放棄角逐總理

編譯梁采蘩／即時報導
荷蘭極右派政治人物、又有「荷蘭川普」之稱的懷爾德斯13日宣布放棄成為新任總理。（路透）
荷蘭極右派政治人物、又有「荷蘭川普」之稱的懷爾德斯13日宣布放棄成為新任總理。（路透）

荷蘭極右派政治人物、又有「荷蘭川普」之稱的懷爾德斯（Geert Wilders）13日宣布放棄成為新任總理。組閣談判不順，加上荷蘭最大企業艾司摩爾揚言出走，都是迫使他「識相」退出角逐人選的背景因素。

懷爾德斯高呼反移民口號，去年帶領自由黨意外在荷蘭國會大選勝出，贏得最多的37席，但與其他三黨進行組閣談判，近4個月以來未能達成共識。荷蘭公共廣播電視台（NOS）報導，其他黨的領袖要求懷爾德斯放棄總理一職，作為繼續談判的條件。

懷爾德斯在X平台表示：「唯有獲得執政聯盟所有政黨的支持，我才能成為總理，但情況並非如此。」

荷蘭最大企業、光刻機巨擘艾司摩爾（ASML）近期揚言出走，也施加了一定程度的政治壓力。自由黨去年11月勝選後，繼續推動反移民並迫使企業和投資人承擔更多稅負的政策。但依賴外國員工的艾司摩爾等科技公司表態反對，認為這些政策有礙荷蘭未來的繁榮發展。

Politico Europe報導指出，這將是自1982年以來首次，荷蘭總理並非由大選獲勝政黨的領導人出任。

威爾德斯表示，他之所以讓步是希望能建立一個右派內閣。他在X寫道：「減少庇護和移民，荷蘭人擺第一。對國家和選民的愛遠比我個人職位重要。」

移民 投資 川普

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