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領先全球…歐洲議會通過AI法案 禁辨識種族、性取向

編譯中心／綜合13日電
歐洲議會13日以壓倒性票數，通過全球第一個人工智慧（AI）法案。（路透）
歐洲議會13日以壓倒性票數，通過全球第一個人工智慧（AI）法案。（路透）

歐洲議會13日以壓倒性票數，通過全球第一個人工智慧（AI）法案，將以廣泛規範來管理聊天機器人ChatGPT等AI系統。

歐洲議會以523票對46票、另有49票棄權，通過這項法規。歐盟官員表示，這套最初於2021年提出的規範在保障公民免遭可能風險波及之餘，也將促進歐洲的創新。

OpenAI獲微軟力挺的ChatGPT於2022年底問世後，掀起全球新一波AI競賽，歐盟當局自此便加快腳步，力拚通過新法。

法案起草人之一的歐洲議會議員圖多拉切說：「歐盟說到做到，不拿如果和但是當藉口，也不拖拖拉拉。」

歐洲議會通過法案文本後，歐盟27國接著預料於4月給予正式批准，法規最後將於5或6月發布在歐盟公報。這套規範將於法案正式成為法規之後12個月生效，而企業必須於兩年內遵守大部分規範。

歐盟「AI法案」以風險高低為依歸，風險愈高的AI系統，受到的規範就愈嚴格。提供高風險AI的廠商，必須先執行風險評估並確保產品符合法規，才能讓產品上市。

未遵守法規的廠商恐遭處750萬至3500萬歐元（約821萬美元至3832.7萬美元）不等的罰款，端看違規類型和企業規模。

法案禁止運用AI進行預測性警察活動，也不能用在能以生物辨識資訊推斷個人種族、宗教或性取向的系統。法案也禁止在公共空間進行即時臉部辨識，但執法單位享有部分例外，不過警方仍須取得司法授權之後才可進行任何的AI部署行動。

法廣報導則指出，這項法律重塑企業和組織如何使用人工智能，主要規定兩個方面，一方面屬於一般性用途，就是全面禁止一些「不可接受」的人工生成技術，如禁止由人工智能驅動的社會評分系統。

另一方面對其它被認為「高風險」的應用設置嚴格的護欄，特別是在教育和獲得政府服務等方面，需要對人工智能生產的文字，圖像和視頻明確標明。

AI 歐盟 人工智能

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