臭蟲擴大襲日本 躲電車座位電車、住宅床單現蹤

日本近來掀起臭蟲恐慌，東京、大阪、神奈川等地不少民眾直擊電車座位臭蟲。（取材自Ｘ平台）

日本 富士新聞網報導，日本近來掀起臭蟲恐慌，東京、大阪、神奈川等地不少民眾直擊電車座位臭蟲，甚至從觀光 客和進口商品貨物中，發現不怕任何市面除蟲劑的「超級臭蟲」。

近來，許多日本民眾在社群媒體X上傳臭蟲肆虐電車的照片，表示座椅上、地上都可以看到臭蟲爬來爬去。

一對夫婦10日晚間仔細分享乘坐電車後，住宅遭臭蟲入侵，床單上出現疑似臭蟲的昆蟲，吸引大批網友超過5000萬次瀏覽，還有超過1800則評論。

不少日本人認為臭蟲遲早席捲國內各地，甚至表示以後不敢搭大眾運輸工具。

對此JR東日本表示尚未收到和證實「電車臭蟲」相關通報，不過強調一旦發現害蟲將立刻採取行動，同時已經要求清潔人員作業時務必小心謹慎，「考慮乘客健康，人員日常清潔列車車廂時不能使用化學物質除蟲，而是利用工具清除座椅表面汙垢等，清潔頻率是每個月一次」。

另一方面，日本國立環境研究所所長五花浩一指出，解封後帶大量外國遊客，增加引進超級臭蟲的機會，還有專家警告5月恐怕爆發臭蟲潮，提醒民眾必須保持警惕。

然而，當地清潔業者表示已經出現對所有市售除蟲劑免疫的「超級臭蟲」。

根據專家指出，超級臭蟲的死皮面積增加，導致除蟲劑難以滲透，死亡率自然下降。除此之外，生物本來就具有解毒或消滅進入體內的殺蟲劑和異物的酶，而超級臭蟲產生這種酶的DNA一點點變異，導致解毒能力更強。據說牠們已經能產生酶並且「對殺蟲劑具有很強抵抗力」。

對此，清潔業服務人員建議收到海外包裹時先在門外開封並丟棄紙箱，檢查後再將東西拿進屋內。

除了「超級臭蟲」入侵，東京、大阪也接連出現麻疹病例， 甚至1台飛機8人感染，疑似是遭回國的日本人，或觀光客傳染，感染人數有11人。

據國立感染症研究所的彙整，日本國內麻疹感染病例，在2020年以後，1年內雖然僅數十人左右，但在此前，於2019年麻疹在全球流行，日本也報告有700多名感染者。

專家呼籲，「前往海外的民眾等要確認疫苗 的接踵紀錄與抗體狀況，如有必要，請考慮接種疫苗」。