國內幫派威脅推翻 海地總理請辭

加勒比海共同體主席11日表示，海地總理亨利已請辭。（取材自推特）

加勒比海共同體（CARICOM）主席兼圭亞那總統阿里（Irfaan Ali）11日表示，海地總理亨利（Ariel Henry）已請辭。

海地近日深陷由當地幫派引發的政治動亂中，國內幫派領袖曾放話，將要推翻亨利政權。

亨利目前同時代理總統職務，動亂爆發時正出訪肯亞，因幫派圍困機場被迫轉降波多黎各，至今無法返國。

曾於2004年協助發動政變的前海地警官菲力普（Guy Philippe）日前要求亨利請辭下台，並表態自己想參選總統。

海地總統 摩伊士（Jovenel Moïse）2021年遇刺身亡，自此之後國內陷入混亂狀態，首都幾乎可說是淪為「黑道治國」。根據CNN報導，海地混亂的情況持續好一陣子，幫派不斷襲擊政府機構，社會秩序瀕臨崩潰。

海地上周發生嚴重的暴力事件，當時亨利正在肯亞簽署一項協議，派遣1000名肯亞警察前往海地，以恢復其政府失去控制的安全局勢。報導稱，亨利不僅面對國家動亂壓力，同時也要面臨來自美國要求達成政治解決方案的壓力。

路透報導，面對亨利請辭一事，加勒比共同體主席兼圭亞那總統阿里表示，「我們證實亨利總理在成立過渡委員會，並任命為臨時總理後請辭」，他也感謝亨利為海地所做出的貢獻。