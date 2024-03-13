齋戒月打得更凶 以色列擊斃哈瑪斯將領「影子人」

穆斯林齋戒月開始後，加薩戰火反而越打越凶；圖為巴勒斯坦人12日聚集在加薩地帶南部城市拉法一座被毀的建築前。（新華社）

正當整個伊斯蘭世界開始齋戒月後，加薩 不但沒有停火，而且還越打越凶。在齋戒月的第一日，就有以色列 警察不讓巴勒斯坦 人進入清真寺，引發衝突。還傳出以軍在一次行動中，擊斃了哈瑪斯將領，外號「影子人」的伊薩（Marwan Issa），他是哈瑪斯軍事行動的重要操盤手。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在齋戒月的第一日，CNN直擊以色列警方，拒絕讓至少20多位，多半是巴勒斯坦的年輕男子，進入到阿克薩清真寺。

位在耶路撒冷舊城的阿克薩清真寺，是大批巴勒斯坦人在齋戒月時，會齊聚禱告的地方，結果現在被以色列以影響公共安全為由，拒絕民眾進入。

這讓很多巴勒斯坦人不滿，當街就爆發推擠衝突，儘管以色列說在齋戒月期間，不會施加新的限制規定，但光現在這樣就可能讓緊張情勢升溫。

約旦警告，以色列限制民眾進入阿克薩清真寺，會成為新一波衝突導火線，尤其是在這次齋戒月前，說好的停火協商破局，更讓情勢一觸即發。

另據美國國家情報總監辦公室（ODNI）向聯邦參議院情報委員會提交的報告，以色列總理內唐亞胡的領袖地位「岌岌可危」，接下來以國可能爆發要求他下台的大規模示威行動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份「年度威脅評估報告」（Annual Threat Assessment）指出，以國民眾對內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）治理能力的不信任度在以哈戰爭前就已飆升，如今又「進一步加深並擴大」。ODNI預料以國將出現大規模示威，要求他辭職下台並舉行大選，未來以國可能出現「不同以往、立場較溫和的政府」。

內唐亞胡因政府當局未能預測或避免國家在去年10月7日遭受攻擊而飽受批評。還有民調顯示，許多民眾質疑內唐亞胡發動毀滅性軍事行動，是否是解救人質的最佳方式。如今以哈戰爭已邁入第5個月，加薩走廊的許多地區被夷為平地，還有數以萬計人命喪生。