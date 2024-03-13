印度擬通過國籍法 僅排除伊斯蘭教徒惹議

印度選舉將近，政府卻推出反穆斯林的移民法，讓人權團體相當不滿。（取材自Ｘ平台）

印度 政府在全國大選登場之前實施國籍修正法，放寬巴基斯坦、孟加拉與阿富汗非法移民 取得印度國籍的程序，但法案因未納入伊斯蘭教徒（穆斯林），因此受到部分人士的抨擊。在總理莫迪（Narendra Modi）即將連任第三個任期之際，印度人民黨政府已決意實施。

印度內政部長夏哈（Amit Shah）11日在社群平台X宣布，印度政府公告了國籍修正規則，准許在巴基斯坦、孟加拉與阿富汗遭到「宗教迫害」的少數族群，取得印度的國籍。

夏哈說，總理莫迪再一次實現了印度憲法起草人的承諾，也就是讓印度教徒、錫克教徒、佛教徒、耆那教徒、祆教徒與基督教徒都能在印度共處。

國籍修正法（Citizenship Amendment Act）早在2019年12月即已先後在印度的下議院及上議院通過，並獲總統簽署，當時印度各地穆斯林激烈抗議，導致逾百人喪生，成千上萬人被捕，因此遲未公告而沒有實施。

根據該法，2014年12月31日以前進入印度的巴基斯坦、孟加拉與阿富汗人，即使無法出示護照或簽證，都可申請印度國籍。印度媒體預測，大約會有3萬非法移民從這道法案獲益。

但法案因未納入伊斯蘭教徒，早在國會通過之際即引發爭議。

反對者質問為何新法獨厚來自巴基斯坦、孟加拉與阿富汗的非法移民？且為何排除伊斯蘭教徒？印度政府官員則回應，這是因為伊斯蘭教徒在這3國並未遭受壓迫，因此不需要庇護。

也有反對者認為，國籍修正法案的文字並未提及宗教迫害，因此排除伊斯蘭教徒就等同歧視。大批律師、維權人士發聲，擔心該法危及印度「憲法」明訂的政教分離原則，且形同將歧視穆斯林正當化。

此外，部分穆斯林團體擔心印度政府未來利用這道法案，搭配其他法令，變相驅逐印度境內沒有合法身分的伊斯蘭教徒。

由於印度預期將在4月或5月舉行大選，印度在野陣營質疑國籍修正法的實施時機。