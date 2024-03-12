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海地總理請辭…為確保不遭報復 華府歡迎他留在美國

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
海地總理亨利。（美聯社）
海地總理亨利。（美聯社）

海地總理亨利（Ariel Henry）於國家陷入混亂之際滯留波多黎各並已請辭。一名美國官員昨天深夜表示，歡迎亨利辭職後留在美國領土，以緩解危機。

法新社報導，這名官員還說，亨利昨天與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話時證實辭職的消息。加勒比海國家就海地情勢召開緊急會議，布林肯當時正在牙買加出席會議。

隨布林肯與會返國的這名官員表示：「從我們的立場來說，他可以自由地留在目前所在地方，也可以自由旅行。」

不願具名的這名官員指出，加勒比海各國和區域領導人以及遠距參與的海地要員花很長時間聚焦討論「亨利總理或其盟友不被報復的重要性」。

這名官員表示：「我認為情勢必須得到改善，才能使他（指亨利）安心回到海地。」

亨利上個月底前往肯亞，達成協議由肯亞領導一支有聯合國當後盾的國際維安任務團，至海地協助打擊武裝幫派分子。

他在海外期間，海地情勢進一步陷入無政府狀態，武裝幫派橫行、機場關閉、醫院和其他主要基礎設施遭洗劫。由於幫派要求亨利下台，且鄰國多明尼加表示不歡迎他，華府遂允許他降落美國自治領地波多黎各。

這名官員提到，亨利本來已原則決定於8日辭職，但他一直等到牙買加會談討論出即將接管的過渡委員會細節後才宣布。

布林肯 國務卿 華府

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