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海地黑幫掌控首都 美、德急撤使館人員

編譯高詣軒／綜合報導
海地暴亂延燒，美軍已讓駐海地大使館的非必要人員搭機撤出，警方10日在太子港美國大使館外戒備。（路透）
海地暴亂延燒，美軍已讓駐海地大使館的非必要人員搭機撤出，警方10日在太子港美國大使館外戒備。（路透）

海地黑幫動亂延燒，幫派分子掌控首都太子港大部分區域並試圖推翻滯留海外的總理亨利，美國、德國歐盟外交人員10日開始撤離。加勒比海國家計畫11日在牙買加會商海地局勢，美國國務卿布林肯將與會，討論是否展開維和任務。

美軍10日表示，已展開行動加強美國駐太子港大使館安全，讓該使館繼續運行並允許非必要人員撤離。美國國務院發言人說，大使館保持開放，但縮減業務及人員。該使館去年7月已要求非必要人員及家屬撤離。

歐盟發言人史坦諾說，由於海地局勢迅速惡化，歐盟所有外交人員已撤離。德國外交部說，德國駐海地大使和歐盟代表等人員已於10日轉往多明尼加，會在該國辦公直到另行通知。

亨利先前赴肯亞爭取肯亞警力協助打擊海地黑幫，此舉獲聯合國支持，但出訪時國內爆發動亂。海地幫派已控制太子港逾八成地區，把持通往海地各地的道路。最新一波暴力由綽號「烤肉」的幫派首腦查利塞爾領導。

加勒比海各國領袖11日在牙買加會商海地局勢。美國國務卿布林肯將赴牙買加與會，商討透過建立獨立的總統選舉團來加速海地政權過渡提案，並討論部署跨國安全任務團以重建秩序。

南美北部國家蓋亞那副總統賈格狄歐10日說，各國會尋求建立秩序並重建海地人民信心，指出罪犯正占據該國，海地「沒有政府，正成為敗壞的社會」。

海地前總統摩依士2021年遇刺身亡後，數十年存在黑幫問題的海地進一步陷入混亂。亨利原訂2月就要下台，卻和在野黨達成權力共享協議直到舉行選舉。法新社指出，混亂延燒下太子港已有人屍橫街頭；國際移民組織指出，海地動盪已使26萬多人在國內流離失所。BBC說，海地正迅速陷入無政府狀態。

歐盟 德國 布林肯

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