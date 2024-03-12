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齋戒月停火無望 以色列揚言續攻拉法

編譯中心／綜合11日電
伊斯蘭教齋戒月於3月10日開始；圖為巴勒斯坦商販11日在加薩中部市場販賣傳統食品。（新華社）
伊斯蘭教齋戒月於3月10日開始；圖為巴勒斯坦商販11日在加薩中部市場販賣傳統食品。（新華社）

以色列總理內唐亞胡10日表示，以軍在加薩走廊的戰爭中至少擊斃1萬3000名「恐怖分子」，並矢言要繼續在當地南部拉法地區發動攻擊。美國總統拜登已說，以軍若攻打拉法將會「踩到他的紅線」。

沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和卡達宣布齋戒月3月11日展開，隨著齋戒月的來臨，全球穆斯林都在準備迎接這個重要的宗教節日。讓人遺憾的是，以巴衝突在這個特殊的時刻仍然持續，短期內停火止戰的機會渺茫。

根據以色列的統計，哈瑪斯武裝分子於去年10月7日襲擊以色列，造成1200人死亡、253人被擄為人質。哈瑪斯的突襲行動引發以哈戰爭，而這場已經打了五個月的仗，造成加薩走廊近3萬1000名巴勒斯坦人喪命。

加薩衛生部並未區分死亡的人是平民或是哈瑪斯成員，但稱喪生者有72%是婦女和兒童。

德國「畫報」引述內唐亞胡的話報導：「我們已非常接近勝利，一旦我們開始對拉法（Rafah）殘存的恐怖分子採取軍事行動，只需要幾周的時間，激烈的戰鬥階段就會結束。」

拜登和他的幕僚強力敦促內唐亞胡，在以色列制訂大規模平民撤離計畫前，不要對拉法發動大型攻勢。加薩走廊擁有超過230萬人口，目前有一半以上在拉法地區避難。

被微軟國家廣播公司（MSNBC）問到侵入拉法是否踩到紅線時，拜登說：「這是條紅線，但我永遠不會棄以色列而去。」

政治新聞網站Politico引述內唐亞胡的話報導，以色列將向拉法進軍，他並補充說：「你們知道我們有條紅線，你們知道那是什麼，那就是不允許去年10月7日的事再發生，永遠不會再發生。」

「畫報」引述內唐亞胡的話指出，哈瑪斯四分之三的兵力已被摧毀，現在若停止進攻，只會讓他們重新集結起來。

以色列 加薩 哈瑪斯

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