又是波音 智利客機劇晃50傷 乘客被拋撞天花板

智利南美航空編號LA800航班的波音787-9「夢幻客機」11日從澳洲雪梨飛往紐西蘭奧克蘭的途中，因「技術問題」產生劇烈晃動，導致至少50人受傷。圖為南美航空客機示意圖，非當事班機。（路透）

英國天空新聞報導，智利南美航空（LATAM Airlines）編號LA800航班的波音787-9「夢幻客機」，11日從澳洲 雪梨飛往紐西蘭奧克蘭 途中，因「技術問題」產生劇烈晃動，導致至少50人受傷。有部分乘客和機組人員被拋飛並撞擊天花板。傷者中至少有12人在紐西蘭的醫院接受治療。

南美航空在聲明中表示，「飛機飛行期間發生技術問題導致劇烈晃動。對於這種狀況造成乘客不便和傷害，本公司感到遺憾，並重申致力將安全作為營運標準的優先事項」。

紐西蘭提供救護車服務的慈善組織Hato Hone St John表示，他們在當地時間3時58分接獲「事件」警報，並在現場部署七輛救護車、兩輛快速應對車及兩輛事件支援小組車。約有50人在現場接受傷勢評估，其中一人傷勢嚴重，其他人傷勢中度至輕微。至少12人被送醫治療。

紐西蘭先驅報（ New Zealand Herald）報導，一名女乘客表示，她在航程中經歷「快速的小下降」，看見至少有五人在飛機落地後被醫護人員帶走。

航班追蹤網站FlightAware指出，這架客機11日下午按原定計畫降落在紐西蘭奧克蘭機場。該航班原定繼續飛往智利首都聖地牙哥 。