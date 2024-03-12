311大地震13周年調查 遷徙土地3成難利用

距離三一一東日本 大地震 13年，根據調查，被海嘯侵襲的岩手縣、宮城縣、福島縣等地居民所棄置的土地，至今仍有約三成無法利用。儘管日本政府希望徵用作為公共用地，但當中夾雜私有土地，難以規畫用途。

日本經濟新聞報導，13年前遭大海嘯淹沒土地面積達到561平方公里，相當於東京23區的90%。為避免未來再次受災，政府要求沿海地區許多民眾搬遷到地勢較高地區，或朝內陸移動。截至2023年3月底，共有3萬7000戶完成遷徙。

日本政府將這些海嘯遷徙土地指定為「災害危險區域」，限制民眾不可在此居住，並利用國家經費收購。雖然這些地區不能興建住宅，但可以蓋工廠、商店等，市町村政府為了增加稅收，希望吸引企業入駐。日本政府也透過補助，希望替受災地招商。

不過，依舊有許多地區仍在荒廢中。

日本經濟新聞針對三個受災縣的26個市町村展開調查，發現有24個市町村的土地利用前景堪憂。若以面積來看，在國家購入的2130公頃土地中，有576公頃出現問題，約123個東京巨蛋面積，有些地方甚至雜草叢生。

日本政府目前把國家補助制度截止日期，從2020年底延長至2025年底。但岩手縣宮古市官員表示，「由於交通不便，加上災害風險等不利條件，吸引企業前來的誘因不大。」

除此之外，地方政府還得花錢維護這些空地。例如岩手縣陸前高田市必須為閒置的46公頃空地除草，儘管有當地居民幫忙，每年還是要花上1200萬日圓（約8.17萬美元）。

有些地方政府眼看招商機會渺茫，乾脆免費出借這些空地。像是宮城縣岩沼市一個支援復興工作的公益財團法人，從2015年開始出借空地給業者經營農場放羊，羊群會吃掉空地上的雜草，農場上種起馬鈴薯和番茄，每年吸引3萬人參觀，意外達到活用土地的效果。