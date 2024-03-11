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首度進入沖繩縣 美軍飛彈驅逐艦停靠日本石垣港…港勞工全面罷工

中央社／東京11日綜合外電報導
美軍一艘飛彈驅逐艦，今天以補給等理由停在日本沖繩縣的石垣港外海，不過遭到全日本港灣勞動組合沖繩支部反對圖為資料照片，美國第七艦隊驅逐艦「裴拉塔號」和加拿大護衛艦通過台灣海峽。（路透）
美軍一艘飛彈驅逐艦，今天以補給等理由停在日本沖繩縣的石垣港外海，不過遭到全日本港灣勞動組合沖繩支部反對圖為資料照片，美國第七艦隊驅逐艦「裴拉塔號」和加拿大護衛艦通過台灣海峽。（路透）

美軍一艘飛彈驅逐艦，今天以補給等理由停在日本沖繩縣的石垣港外海，不過遭到全日本港灣勞動組合沖繩支部反對，該組織八重山分部的成員今天起在石垣港全面罷工

日本沖繩電視台（OTV）、日本放送協會（NHK）等媒體報導，美國海軍日前以補給及船員休假為由，通知日本相關機構，飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta, DDG 115）於3月11日到14日間進入沖繩縣石垣港。

石垣市政府之前以這艘飛彈驅逐艦噸位超過石垣港碼頭使用標準為由，不同意入港，不過之後又准許「裴拉塔號」停泊石垣島外海。

「裴拉塔號」配備防空飛彈以及巡弋飛彈等武器，沖繩縣政府指出，這是首度有美軍飛彈驅逐艦進入縣內以及石垣島的民用港範圍。

消息人士透露，「裴拉塔號」的船員預計會換乘小船登上石垣島，並訪問當地的設施。

對此，全日本港灣勞動組合沖繩支部日前批評，絕對不容許這種無視港口勞工安全的行為，因此決定只要美軍使用到港口的話，會在石垣港及那霸港實施全面罷工，並已通知企業界團體「沖繩港運協會」。

「琉球新報」報導，全日本港灣勞動組合沖繩支部已與管理那霸港的「那霸港管理組合」以及業界團體等達成協議，取消今天原定在那霸港啟動的罷工，不過與企業界團體「沖繩港運協會」及石垣市政府港灣課尋求對話未果，依照原定計畫在石垣港罷工。

因此，約50名全日本港灣勞動組合沖繩支部八重山分部成員，今天下午1時起在石垣港全面罷工，並預計持續至「裴拉塔號」駛離石垣港範圍。罷工期間很可能會影響當地的物流。

此外，反對美艦停靠及船員登島的石垣市民眾，今天上午也在石垣港岸邊拉起布條抗議。

根據美方通知石垣市政府等單位的內容，「裴拉塔號」長155公尺、寬20公尺、吃水9.8公尺、船上組員319人。

日本 罷工 勞工

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