以新建公路將加薩分二 專家：以軍恐長期留下

以色列大城特拉維夫九日舉行反政府並訴求盡快釋放人質的抗爭，遭警方用強力水柱驅離。（美聯社）

英國BBC核實的衛星影像顯示，以色列 國防軍（IDF）完成一條從東到西將加薩 南北「一分為二」的公路。儘管加薩本身就有連接東西部的道路網絡，但新公路是唯一一條不間斷貫穿加薩的道路。

以軍告訴BBC，他們正試圖取得「作戰立足點」，促進部隊和設備調度。但專家憂心，這條路可能阻礙巴勒斯坦人返回北部的家鄉，而且這條公路竣工也顯示以軍似乎計畫在敵對行動結束後繼續長期留在加薩。

以國總理內唐亞胡上月公布戰後願景，以國將無限期控制加薩安全。衛星影像顯示，公路橫貫加薩，將加薩北部和中部與南部分兩邊，這條路始於以色列南部集體農場（Kibbutz）附近的以國與加薩邊境圍欄，止於海岸。這條新公路也和當地主要幹道薩拉丁路（Salah al-Din）和拉希德路（al-Rashid）相交。以媒稱這條公路的代號是「749號高速公路」（Highway 749）。

國防情報公司詹氏（Janes）的分析師表示，從「第14頻道」（Channel 14）影片片段中看見未鋪砌的路面，路面適合履帶裝甲車行駛。而以國沒有說明相關細節。

以國國家安全委員會前主席、內唐亞胡政府前國安顧問兼退役准將內格爾（Jacob Nagel）告訴BBC，新公路是提供以國安全部隊面臨新威脅時，快速通過的通道。IDF退役少將阿米德羅（Yaakov Amidror）也持類似看法，新公路的目的是「促進該地區後勤和軍事控制」。

另一方面，美國總統拜登 9日接受美媒專訪時說，以色列若攻擊南加薩大城拉法將逾越「紅線」，但隨後又稱以色列防衛至關重要，不存在會使他切斷所有對以軍援的紅線。卡達半島電視台10日報導直指，拜登說法矛盾而且令人困惑；華爾街日報報導則認為，此說法保留美國扣住部分種類軍援的可能性。

以色列總理內唐亞胡視進攻拉法為消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的必要行動，但此舉可能使白宮與內唐亞胡政府攤牌。拜登接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問說，內唐亞胡有權保衛國家和追擊哈瑪斯，但必須更關注遭殃及的無辜平民，並批評內唐亞胡對以色列的傷害比幫助多。這句話也是拜登至今對內唐亞胡最尖銳的批評之一。

拜登受訪時雖稱以軍突襲拉法將超過紅線，卻又補充說，這是紅線沒錯，但「我絕不會拋棄以色列」，以色列國防仍至關重要，「所以並沒有我會將所有供應以色列的武器斷供的紅線，那（以色列）他們就會沒有『鐵穹』（飛彈防禦系統）自衛」。他表示，不能再讓3萬名巴人因（內唐亞胡政府）要追殺哈瑪斯而喪命，要處理哈瑪斯造成的創傷，還有其他辦法。

拜登並說他曾勸以色列戰時內閣勿重蹈美國覆轍，「美國曾犯錯，我們追緝（凱達組織前領袖）賓拉登直到得手」，但美國不應全面涉入伊拉克及阿富汗，「這沒必要」。他去年10月訪以時提醒以色列人勿像九一一事件後的美國，遭憤怒沖昏頭。

央廣報導，以色列總理內唐亞胡10日駁斥拜登的評論。內唐亞胡在接受政治新聞網站Politico訪問時說，如果拜登意指「我正在推行違背大多數以色列人意願的私人政策，而這正在損害以色列的利益，那麼他在這兩方面都錯了」。