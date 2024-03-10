我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

今年奧斯卡典禮贏家是…減重藥

西藏抗暴紀念日 流亡印度藏人要求中國歸還家園

中央社／新德里10日專電
西藏青年大會（TYC）10日在新德里發起西藏抗暴紀念日和平遊行，遊行者高喊「釋放班禪喇嘛」、「中國出去」、「我們要自由」等口號。（中央社）
西藏青年大會（TYC）10日在新德里發起西藏抗暴紀念日和平遊行，遊行者高喊「釋放班禪喇嘛」、「中國出去」、「我們要自由」等口號。（中央社）

每年3月10日是西藏抗暴紀念日，今年為65週年，流亡印度藏人舉辦活動，包括和平遊行在內，要求中國「歸還家園」，爭取國際社會支持。

這場和平遊行是由西藏青年大會（TYC）發起，接近中午時，大約300名老、中、青世代藏人、學生以及僧人，在掛有達賴喇嘛肖相的前導車開路下，行進至新德里的示威廣場。

遊行者手舉「釋放西藏」、「中國停止壓迫」、「西藏是最大露天監獄」等標語，高喊「釋放班禪喇嘛」、「中國出去」、「我們要自由」等口號，新德里警方出動大批警力疏散交通，以及防止脫序行為。

西藏青年大會聯合秘書次仁秋佩（Tsering Chomphel）向中央社表示，流亡藏人在德里抗議中國非法佔據西藏，希望透過這場遊行，讓國際社會包括聯合國在內聽到他們的心聲，並給予支持。

次仁秋佩說：「西藏仍在中國的佔據之下，我們要中國歸還我們的國家。」

根據西藏人民議會的說法，1949年中國人民解放軍入侵西藏，1951年逼迫西藏簽訂「十七條協議」，後來卻撕毀條約內容。1959年共軍在拉薩進一步鎮壓藏人，試圖加害達賴喇嘛，藏人忍無可忍，當年3月10日挺身反抗。

另一方面，作為全印度40多個藏人難民安置區之一的德里西藏村，今天早上也舉行了西藏抗暴日紀念活動，大約200多名住民參加。

現場分發的「噶廈」（Kashag）聲明，譴責中國政府透過修改法律文件的方式，試圖消滅西藏語言文字和藏傳佛教。

噶廈即西藏流亡政府「藏人行政中央」（CTA）的內閣。

聲明重申，藏人行政中央將繼續秉持「中間道路」政策，堅信西藏問題只能通過和談的途徑得到解決，中國政府應立刻停止消滅西藏民族和文化的錯誤政策。

「中間道路」是由達賴喇嘛所提出，內涵為不謀求政治獨立而爭取名副其實的自治地位，擁有可以保存語文及文化的自治權力。

西藏青年大會（TYC）10日在新德里發起西藏抗暴紀念日和平遊行，要求中國「歸還家...
西藏青年大會（TYC）10日在新德里發起西藏抗暴紀念日和平遊行，要求中國「歸還家園」，爭取國際社會支持。（中央社）

達賴喇嘛 印度 監獄

上一則

紅海危機 帶動俄羅斯鐵路貨運量激增

下一則

德里西藏村教育新生代保存傳統 力抗中國滅藏文化

延伸閱讀

西藏抗暴紀念日前 流亡藏人捍衛文化免遭中國滅絕

西藏抗暴紀念日前 流亡藏人捍衛文化免遭中國滅絕
引領走過西藏悲慘篇章 達賴喇嘛10大關鍵時刻

引領走過西藏悲慘篇章 達賴喇嘛10大關鍵時刻
達賴喇嘛轉世之爭 將牽動中印地緣政治角力

達賴喇嘛轉世之爭 將牽動中印地緣政治角力
聯合國人權官員：中國侵犯新疆和西藏基本權利

聯合國人權官員：中國侵犯新疆和西藏基本權利

熱門新聞

印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
皇室專家認為，哈利（中左）淪為梅根（中右）的配角，一如過去只能陪襯兄長。（路透資料照片）

梅根、哈利分道揚鑣？她被猜測因為他這個行為而惱怒

2024-03-08 08:56
泰國普吉島2月底發生瑞士男子費爾（中）踢了坐在所租別墅附近階梯上的當地女醫師，移民局7日決定撤銷他的簽證。（照片翻攝：X / llakuba）

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

2024-03-07 07:26
馬來西亞峇迪航空（Batik Air）一對正副機長，今年1月某次執勤時竟幾乎同時睡著近半小時，所幸未發生憾事。示意圖。（路透）

正副機師竟同時睡著 飛機近半小時無人駕駛越飛越偏

2024-03-08 20:24
顧客吃下口氣清新錠以後，全都開始作嘔甚至吐血。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

餐廳送上「口氣清新錠」...顧客食用後當場吐血 醫揭真相

2024-03-08 20:25

超人氣

更多 >
「3大星座」從不麻煩人 遇到再大困難也獨自面對

「3大星座」從不麻煩人 遇到再大困難也獨自面對
漲價變太貴…1家4口遊日本吉卜力公園 花費相當到迪士尼

漲價變太貴…1家4口遊日本吉卜力公園 花費相當到迪士尼
銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室

銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室
紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷
捐10億給紐約這所醫學院 富豪遺孀背後故事曝光

捐10億給紐約這所醫學院 富豪遺孀背後故事曝光