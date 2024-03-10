哈瑪斯領袖哈尼雅：談判齋戒月停火態度仍開放

哈瑪斯領袖哈尼雅。（路透）

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯 領袖哈尼雅今天表示，針對與以色列 進行談判一事，哈瑪斯仍抱持開放態度。居間斡旋各國截至目前無法促成加薩 走廊於伊斯蘭教齋戒月期間休兵。

法新社報導，就在數個伊斯蘭國家宣布將於明天進入齋戒月之際，哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在電視播出的演說中說：「我把話說清楚，對於沒能達成協議這件事有責任的是占領者（以色列）…不過我要說，我們對於繼續談判態度開放。」

調停人士力促於齋戒月開始之前以、哈雙方再度進行停戰。

流亡卡達的哈尼雅今天同時表示，以色列不願意滿足哈瑪斯所提條件，讓以色列人質交換巴勒斯坦囚犯。

他重申哈瑪斯希望持久停火、流離失所加薩人重返家園，以及加速更多人道救援物資進入饑荒迫在眉睫的加薩走廊。

以色列已經拒絕完全撤軍，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言，即使達成停火協議，為了消滅哈瑪斯，仍會繼續展開軍事行動。

以色列昨天聲明指控哈瑪斯「固守立場，彷彿對達成協議毫無興趣、力圖於齋戒月期間加劇當地局勢一般」。

哈尼雅表示，他已於發表這場演說之前數個小時與調停人士接洽，卻徒勞無功。

他說，「如果我們從調解的兄弟們那邊得到占領者承諾撤軍、停止侵略並且讓流離失所者回家的明確立場，那麼我們就會準備好」達成協議。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部而開啟這場戰鬥。法新社根據以色列官方統計，那場突襲造成約1160人死亡，主要是平民。有大約250位人質遭到哈瑪斯挾持，其中數十人於去年11月為期一週停火期間獲釋。以色列認為仍遭扣留的人質當中有99人還活著、31人已經罹難。

據哈瑪斯治下的加薩衛生部指出，以色列在加薩走廊的報復性攻勢已造成至少3萬1000人死亡，大多是婦女和兒童。