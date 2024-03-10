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聯國：以屯墾區空前擴張 不利巴人建國

編譯中心／綜合9日電
以色列在其占領的約旦河西岸設置屯墾區。（路透）
以色列在其占領的約旦河西岸設置屯墾區。（路透）

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）8日表示，以色列在其占領的約旦河西岸設置屯墾區擴張規模，已創下新高紀錄，恐使巴勒斯坦建國的任何實際可能性破滅。

路透報導，圖克指出，以色列屯墾區的擴張程度，已形同以色列將本國人口遷移過去，他重申這種行為構成戰爭罪。

在以色列宣布於約旦河西岸（West Bank）建造新住房的計畫後，美國拜登（Joe Biden）政府2月已表示這些屯墾區「不符」國際法。

圖克的辦公室提出一份相關報告，將在本月底提交給位於日內瓦的聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）。這份16頁報告是以聯合國自己的觀察和其他資料來源為基礎，記錄到截至2023年10月底的一年間，以色列於約旦河西岸新增2萬4300個住房單位，是自2017年開始觀察以來的最高紀錄。

報告還指出，在約旦河西岸，巴勒斯坦人遭受以色列屯墾者和以色列國家暴力對待的強度、嚴重度和頻率都大增，尤其在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動致命攻擊之後。

報告稱，自從以哈開戰以來，已有400多名巴勒斯坦人遭到以色列安全部隊或屯墾者殺害。

以色列自1967年「六日戰爭」後占領約旦河西岸，聲稱依照聖經這片土地本屬於猶太人，當地的屯墾區也持續擴張。

此外，紐約時報報導，10歲男童亞桑（Yazan Kafarneh）瀕死模樣在社群網站瘋傳，成為加薩走廊飢餓、苦難的象徵，照片是在亞桑父母同意下拍攝，也曝露出人道救援危機。他日前因營養不良、呼吸系統感染，病逝加薩奧達醫院（ Al Awda hospital）。

當前加薩走廊已陷入嚴重人道危機。據加薩衛生單位統計，已有20名兒童因死於營養不良、脫水，其中包括2名出生不到2天的嬰兒。

另據中央社引述法新社報導，以色列外交部9日發布聲明，猛烈抨擊加拿大和瑞典恢復對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的資助，以國還稱，恢復援助之舉表明加拿大和瑞典選擇「忽視UNRWA員工參與恐怖活動」的事實。

10歲男童亞桑（左）象徵加薩走廊飢民的苦難，亞桑已於日前病逝。（路透）
10歲男童亞桑（左）象徵加薩走廊飢民的苦難，亞桑已於日前病逝。（路透）

以色列 巴勒斯坦 加薩

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