歐盟年食2億隻 威脅亞洲蛙生存 這國家吃最多

法國人嗜吃青蛙腿，但大量從亞洲國家進口，已危及當地青蛙數量。（美聯社）

一項最新研究指出，法國人食用青蛙腿的需求，正在危害亞洲與東南歐的青蛙物種。學者、獸醫和動保團體逾500名專家，敦促法國總統馬克宏 立法停止過度捕撈，並加強青蛙保護措施。

據中時新聞網報導引述英國衛報報導，環保組織羅賓漢（Robin des Bois）和Pro Wildlife指出，歐盟 每年進口約8000萬至2億隻青蛙，其中法國占比最高，大多是來自印尼、土耳其和阿爾巴尼亞的野生種，或越南 農場的養殖種。

Pro Wildlife研究總監奧泰爾（Sandra Altherr）指出，這種做法完全不符合歐盟對野生動物的政策，「歐洲的野生青蛙受到歐盟法律保護，但卻容忍從其他國家進口數千萬隻青蛙，威脅到外國的青蛙生態，真是荒謬。」

在歐式料理中，青蛙腿通常裹上麵糊油炸，或與大蒜和歐芹一起油炒。學界主張，法國應根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（華盛頓公約）推動對青蛙的保護。46個非政府生態保護組織已於2月聯名向法國環境部發出倡議。

研究表明，尖牙河蛙（fanged river frog，學名Limnonectes macrodon）已經從法國商業種類中消失，而另兩種更常見的海蛙（Fejervarya cancrivora）和澤蛙（Fejervarya limnocharis）由於持續多年的商業採集，個體數量正接連下降。

報導指出，青蛙在生態系和農場中扮演關鍵角色。蝌蚪可以改善池塘水質，青蛙則可以幫助農民減少農藥用量，還可以捕食蚊子幫助預防傳染病。