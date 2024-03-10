挺猶太建國 英20世紀初首相肖像被毀

英國支持巴勒斯坦的抗議人士8日動手破壞劍橋大學三一學院所懸掛的前首相貝爾福勳爵肖像畫；貝爾福勳爵1917年發表「貝爾福宣言」，被外界視為以哈衝突的起點。（取材自Instagram）

英國20世紀初的首相貝爾福勳爵（Lord Balfour）跟以色列 得以建國有關，支持巴勒斯坦 的抗議人士8日動手破壞了劍橋大學三一學院所懸掛的貝爾福肖像畫，當地警方已展開調查。

BBC與每日電訊報報導，根據「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）在社群媒體上傳影片可見，一位女性成員先是朝著肖像畫噴了紅漆，隨後手持利器對著畫布又切又割。劍橋警局的發言人表示，他們當天下午收到了線上報案，員警到了現場以確保證據與進行調查，目前沒有人遭到逮捕。

貝爾福勳爵是猶太 人在巴勒斯坦建立家園的主要支持者之一，1902接替叔叔索爾斯伯里勳爵（Lord Salisbury）出任首相，1905年辭職。1915年進入勞合．喬治內閣，1916年擔任外交大臣，並在1917年發表聲明，承諾英國支持「猶太人在巴勒斯坦建立民族家園」。外界將該聲明稱作「貝爾福宣言」，有些歷史學家則將此事視為阿拉伯-以色列衝突的起點。

「巴勒斯坦行動」聲明，承認噴漆與割開了匈牙利畫家拉茲羅（Philip Alexius de László）1914年創作的貝爾福勳爵畫作，並批評他是「殖民地行政長官與貝爾福宣言的簽署者」。

「巴勒斯坦行動」抨擊，「藉由承諾英國從來沒有權利做的土地放棄，寫於1917年的貝爾福宣言開始了巴勒斯坦的種族清洗」。自該宣言發布之後，直到以色列建國的1948年，「英國燒毀本地村莊以開闢道路，這又引出任意屠戮、逮捕、拷打和性侵在內的性暴力」。