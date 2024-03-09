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日本大鯨級潛艦3號艦迅鯨號交艦 母港位於橫須賀

中央社／東京9日綜合外電報導
日本海上自衛隊示意圖。（歐新社）
日本海上自衛隊示意圖。（歐新社）

日本海上自衛隊最大型的大鯨級潛艦第3艘艦「迅鯨號」，於2022年10月下水後，昨天已交艦給日本政府防衛省正式服役。迅鯨號母港是位於神奈川縣的海上自衛隊橫須賀基地。

相較於海上自衛隊目前主力蒼龍級潛艦，大鯨級潛艦在偵測及反偵測能力都有所提升。

日本朝日放送電視台報導，日本昨天在神戶市的三菱重工業神戶造船廠舉行最新銳潛艦迅鯨號交艦儀式，共有約300位相關人士出席。

迅鯨號全長約84公尺、標準排水量約3000公噸，是海上自衛隊現役最大規模潛艦，造價約699億日圓（約新台幣149億元）。艦上配備先進的聲納偵測裝置，可在水下偵測周圍船隻。

迅鯨號搭載乘員約70人，跟大鯨級1號艦「大鯨號」及2號艦「白鯨號」一樣，都有設置最多可供6名女性乘員專用的起居區域。

日本軍事記者高橋浩祐撰文表示，蒼龍級潛艦是柴油動力潛艦，擁有低振動及優異的靜肅性，但大鯨級潛艦是蒼龍級潛艦的性能提升版本，特別是在偵測能力及反偵測能力方面。

高橋指出，海上自衛隊於日本部署22艘潛艦，其中10艘以橫須賀基地為母港，另外12艘則以廣島縣的吳基地為母港。

海上幕僚監部（相當於海軍司令部）公關室表示，目前尚未決定總共要建造幾艘大鯨級潛艦。

根據資料顯示，海上自衛隊在此之前的現役潛艦包括8艘親潮級、12艘蒼龍級及2艘大鯨級。由於最舊型的8艘親潮級潛艦將陸續除役，研判未來可能以每年1艘的建造速度來補足除役艦數。

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