北韓實彈演習 放話有能力襲擊首爾

南韓海軍8日表示，已在試驗操作一組沒有義務役水兵的軍艦，以確定是否可以僅由軍官和士官執行任務。（美聯社）

北韓 官媒8日宣稱，北韓領導人金正恩指導了一次大規模實彈砲兵演習，當局並稱該部隊有能力襲擊南韓 首都首爾。首爾軍方也證實，北韓進行了涉及火箭發射器和自走砲的實彈砲兵演習。

據北韓官方中央通信社報導，北韓7日進行的實彈演習涉及邊境部隊，並「將敵人的首都置於攻擊範圍內」。平壤 今年曾宣布南韓為「主要敵人」，並裁撤致力於統一和對外聯絡的機構，以及威脅即使只有「0.001毫米」的領土遭侵犯，都將發動戰爭。

報導指出，金正恩敦促他的士兵「大力推進定期戰鬥動員的準備工作」，以便在「真正的戰爭」發生時，「無情並且快速地進行主動打擊」。

首爾軍方補充說，平壤的實彈演習地點在北韓西部濱臨黃海的港口城市南浦市(Nampho)。

在平壤宣布演習前，華府和首爾4日開始年度春季聯合軍演，參加本次演習的部隊人數是2023年的2倍。

另據韓聯社報導，南韓有海軍官員表示，出於擔憂兵力因出生率長期低迷而短缺，南韓海軍已在試驗操作一組沒有義務役水兵的軍艦，以確定是否可以僅由軍官和士官執行任務。

根據報導，南韓所有身體健全的男性都必須入伍服役至少18個月，而在海軍當兵則必須服役20個月，近來一直不受年輕人歡迎，2021年實際進入海軍服役的人員占招募名額94.3%，隔年降至70.1%。

觀察家指出，這可能要歸咎於海上的限制性服役條件，例如禁止使用個人手機、無法外出、役期比陸軍更長等不利條件。同時受總生育率下降影響，入伍總人數減少，報名參加海軍的人數會進一步下滑。