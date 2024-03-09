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印度矽谷缺水 衝擊跨國企業

編譯陳律安／綜合8日電
印度班加羅爾嚴重缺水，影響跨國企業營運。（路透）
印度班加羅爾嚴重缺水，影響跨國企業營運。（路透）

有「印度矽谷」之稱的班加羅爾（Bengaluru），正面臨嚴重的供水短缺，拖累服裝廠的生產，使餐廳水費暴增一倍，也影響跨國企業營運。

路透報導，班加羅爾位於印度南部，人口約1400萬人，是數千家新創企業，以及沃爾瑪、字母公司旗下Google等跨國企業的根據地，台積電、緯創、台達電、研華等台廠也都在此落腳。一名戴爾（Dell）資深員工匿名表示，「我的團隊為了追逐裝水車而缺席會議」，他說，這已影響到生產力。

受西南季風降雨稀少影響，班加羅爾未能補充已耗盡的地下水、以及高韋里河流域各水庫的水源，這已迫使居民節省用水，並支付比往常高近一倍的價格以支應用水需求。

部分餐廳考慮使用免洗餐具，以節省用水，其他業者則在洗手間張貼省水建議，並訓練員工使用更少的水作業。

大企業也正在改變作法。一名微軟員工透露，根據發送給員工的備忘錄，該公司在印度Bagmane企業園區的辦公室，利用水龍頭節水器減少出水，並回收洗手間用水。沃爾瑪早在缺水危機發生前，就已實施這類節水措施，該公司並表示，正鼓勵在造景和園藝上採用回收水澆灌。

南印度服飾協會主席辛格拉說，業者無法承受生產停滯，正力圖維持營運，但生產速度已減慢。

然而，雪上加霜的是，部分裝水車業者正發動罷工，抗議當局設置價格上限。業者在2月把1.2萬公升裝水車的價格，從1200盧比（14.51美元）調漲到2000盧比，比1月大漲67%，班加羅爾市府3月6日下令把每輛裝水車可收取的傭金限制在1200盧比。

印度 沃爾瑪 台積電

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