美歐闢海路援加薩 90歲婦因「梅西」躲過劫難

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯2023年10月7日跨境襲擊以色列南部，90歲阿根廷裔老奶奶艾斯特（右）就遭遇了兩名蒙面槍手，但因為她提到自己與足球巨星梅西是同鄉，最後免於遭擄為人質。（取材自Ｘ平台）

歐盟與美國、英國、阿拉伯聯合大公國等宣布將在地中海開闢新航道，將人道救援物資從賽普勒斯透過海路運到加薩 走廊，以補充陸路受阻於以色列 和空運投放的不足。

據歐洲聯盟執行委員會新聞稿，歐盟與其成員中的德國、希臘、義大利、荷蘭、賽普勒斯，加上英國、美國和阿拉伯聯合大公國8日發布聯合聲明，計畫開闢前述海上航道。

拜登將下令美國軍方在加薩興建一座臨時港口，用來運送援助物資。圖為巴勒斯坦人等待聯合國近東救濟工程處的援助。（路透）

美國總統拜登（Joe Biden）在7日國情咨文中宣布，他已下令美軍在加薩走廊的地中海岸建造一座臨時港口，以透過海運接收人道援助物資。

美國官員表示，拜登宣布為加薩建立援助港口，顯示在加薩人道危機日益惡化之際，拜登因為仍堅定支持以色列而面臨政治壓力。

美國官員承認，向計畫中的新港口運送援助物資需要「幾周」的時間，但表示政府不會「等待以色列人」，這顯示白宮對以色列未能向加薩提供更多援助感到愈來愈失望。

歐盟執委會表示，透過海路提供加薩民眾人道救援是件複雜的事，前述倡議各方將隨時評估調整可行做法，確保物資有效送達，並與以色列政府協調合作，包括促請以色列擴大陸路貨運量，讓更多物資送到急需的平民手中。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）8日在賽普勒斯訪問，與賽普勒斯政府商議此航道具體可行方案。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 （Hamas）去年10月7日襲擊以色列，引發以哈激烈戰鬥。哈瑪斯治下的加薩衛生部3月7日表示，這場戰爭在當地造成3萬800人喪生，大半是婦女和孩童。

另據中央社引述法新社報導，數十名以色列行動人士7日帶著援助糧食，穿著寫有「別讓加薩人挨餓」的T恤，開車前往被圍困的加薩邊境，表達對當地巴勒斯坦人的支持。

另據西班牙馬卡報報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月7日跨境襲擊以色列南部時，一位阿根廷裔90歲老奶奶遇到了兩名蒙面槍手，但因為她提到自己與足球巨星梅西是同鄉，其中一人正好是沒西的球迷，讓她幸免於難，也沒抓進加薩走廊。

在哈瑪斯談判代表離開了與埃及調解人的談判，前往卡達與哈瑪斯的領導人進行磋商後，以色列和哈瑪斯在齋戒月(Ramadan)前達成新休戰協議的希望渺茫。