聯國：全球2.3億女被迫割禮

非洲是女性割禮倖存者人數最多的區域；示意圖。（美聯社）

聯合國 兒童基金會（UNICEF）7日發布最新報告指出，全球接受過割禮的女性人數已超過2億3000萬人，儘管部分國家在禁止此事上有所進展，但從2016年以來，總人數仍增長了15%。

這份報告於國際婦女節（International Women's Day）前夕發表，報告主要作者柯帕（Claudia Coppa）說道：「確實是壞消息，這是個龐大的數字，比以往任何時候都還多。」

女性割禮包含部分或全部切除陰蒂、小陰唇，以及縫合陰道口使其變窄。切割女性生殖器可能造成致命的出血或感染，也可能帶來長期性的影響，例如生育問題、分娩併發症 、死產和性交疼痛等狀況。

針對31個普遍存在女性割禮國家的調查顯示，非洲是女性割禮倖存者人數最多的區域，超過1億4400萬人，亞洲則約有8000萬人，中東地區大約600萬人。

聯合國兒童基金會負責人羅素（Catherine Russell）表示：「我們也看到一個令人擔憂的趨勢，愈來愈多女孩子於更年輕的時候就接受割禮，許多人甚至是在5歲生日之前。」

女性割禮倖存者總數的增加主要是因為部分國家人口成長，但聯合國兒童基金會的報告強調其他地方在降低盛行率方面有所進展。

獅子山共和國的15歲至19歲女性接受割禮比例，在近30年間從95%下降到61%。衣索比亞、布吉納法索和肯亞等國的比例也大幅下滑。