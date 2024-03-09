我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲正在嗨唱 男友「低頭滑手機」挨轟

亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

聯國：全球2.3億女被迫割禮

編譯中心／綜合8日電
非洲是女性割禮倖存者人數最多的區域；示意圖。（美聯社）
非洲是女性割禮倖存者人數最多的區域；示意圖。（美聯社）

聯合國兒童基金會（UNICEF）7日發布最新報告指出，全球接受過割禮的女性人數已超過2億3000萬人，儘管部分國家在禁止此事上有所進展，但從2016年以來，總人數仍增長了15%。

這份報告於國際婦女節（International Women's Day）前夕發表，報告主要作者柯帕（Claudia Coppa）說道：「確實是壞消息，這是個龐大的數字，比以往任何時候都還多。」

女性割禮包含部分或全部切除陰蒂、小陰唇，以及縫合陰道口使其變窄。切割女性生殖器可能造成致命的出血或感染，也可能帶來長期性的影響，例如生育問題、分娩併發症、死產和性交疼痛等狀況。

針對31個普遍存在女性割禮國家的調查顯示，非洲是女性割禮倖存者人數最多的區域，超過1億4400萬人，亞洲則約有8000萬人，中東地區大約600萬人。

聯合國兒童基金會負責人羅素（Catherine Russell）表示：「我們也看到一個令人擔憂的趨勢，愈來愈多女孩子於更年輕的時候就接受割禮，許多人甚至是在5歲生日之前。」

女性割禮倖存者總數的增加主要是因為部分國家人口成長，但聯合國兒童基金會的報告強調其他地方在降低盛行率方面有所進展。

獅子山共和國的15歲至19歲女性接受割禮比例，在近30年間從95%下降到61%。衣索比亞、布吉納法索和肯亞等國的比例也大幅下滑。

聯合國 併發症

上一則

印度矽谷缺水 衝擊跨國企業

下一則

9成醫師罷工 南韓擴大護士行醫做這些事

延伸閱讀

孩子大了擁抱自己真實認同 長庚以「這」手術重建陰道

孩子大了擁抱自己真實認同 長庚以「這」手術重建陰道
馬斯克被提名諾貝爾和平獎 阿桑吉、川普也獲提名

馬斯克被提名諾貝爾和平獎 阿桑吉、川普也獲提名
灣區租房太貴 她大學畢業住家裡12年 現靠興趣吃飯

灣區租房太貴 她大學畢業住家裡12年 現靠興趣吃飯
旅美台灣藝術家李明維大型個展「心之所繫」 舊金山開幕

旅美台灣藝術家李明維大型個展「心之所繫」 舊金山開幕

熱門新聞

英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
泰國普吉島2月底發生瑞士男子費爾（中）踢了坐在所租別墅附近階梯上的當地女醫師，移民局7日決定撤銷他的簽證。（照片翻攝：X / llakuba）

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

2024-03-07 07:26
英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（左一）日前在父母的住家中離世，享年45歲。美聯社

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

2024-03-02 00:11

超人氣

更多 >
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了