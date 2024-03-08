加薩停火談不攏 哈瑪斯代表團撤離開羅

在埃及首都開羅進行的加薩 停火談判陷入僵局，哈瑪斯 發布聲明說，代表團7日已撤離開羅，但仍會持續進行停火談判，直到與以色列 達成協議；有哈瑪斯官員則把談判停滯歸咎以色列。此外，東南亞和澳洲領導人6日呼籲在加薩迅速實現持久的停火，並以「危急」來形容這塊巴勒斯坦領土上的人道主義局勢。

路透報導，哈瑪斯的聲明表示，代表團7日早已經離開開羅，「將持續談判和努力，以停止侵略行徑、使流離失所者返回家園，並向我們的人民提供救濟援助」。但哈瑪斯高階官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）指控，在開羅為期4天的談判期間，以色列一直「阻撓」卡達和埃及為斡旋停火協議所做的努力。

阿布朱瑞說，以色列拒絕哈瑪斯提出的要求，包括停止對加薩的攻勢、撤出軍隊、確保援助物資得以進入當地以及流離失所的民眾能返回家園等條件。以色列方面則沒有發表評論。

中央社引述法新社報導，加薩走廊衛生部7日指出，以色列與哈瑪斯的戰爭已進入第6個月，當地至少有3萬800人在這段期間內喪命，7萬2298人受傷。

據報導，包括穆斯林占多數的印尼和馬來西亞在內的11個國家領導人，在澳洲墨爾本舉行為期3天的峰會，會中加薩不斷惡化的局勢成為激烈辯論的話題，「我們敦促實現立即且持久的人道主義停火。」

東協和澳洲表示：「我們譴責針對所有平民和民用基礎設施的襲擊，這導致加薩人道危機進一步惡化，包括食物、水和其他基本需求的獲取受到限制。」

「我們呼籲迅速、安全、無阻礙地和持續地向所有需要幫助的人提供人道主義援助，包括透過增加邊境口岸及海上通道的通行能力。」