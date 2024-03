1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

一名瑞士男子據報2月底在泰國 普吉島所租別墅,腳踢坐在別墅附近階梯上的當地女子,引發越來越強烈的民意反彈,讓泰國移民局 決定撤銷他的簽證 ,並指他的行為對社會和平構成了威脅。

BBC與曼谷郵報7日報導,這起事件發生在2月24日。當時,26歲女醫師丹瑙(Thanao Chandam)與友人坐在45歲瑞士男子費爾(Urs Fehr)跟泰國妻子卡努尼(Khanuengnit)所租別墅外的階梯上。費爾腳踢丹瑙醫師的背,卡努尼則據報出言訓斥。

在泰國一處大象保護區擔任董事總經理的費爾表示,他認為丹瑙醫師跟同伴是闖入者,指他們非法侵入他的財產,並聲稱他沒有踢人,而是在走向她的時候滑了一跤。

#Thailand Green #Elephant Sanctury Park #Phuket owner, Urs Fehr, Swiss expat, accused of kicking a woman for sitting in front of his house. The woman is doctor in a hospital. This case triggers nationwide attention. #ฝรั่งเตะหมอ #ภูเก็ต #หมอปาย #เที่ยงวันทันเหตุการณ์ #โหนกระแส https://t.co/TlFCMzcLbJ pic.twitter.com/5vdIFO7ybN