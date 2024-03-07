1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

泰國普吉島2月底發生瑞士男子費爾（中）踢了坐在所租別墅附近階梯上的當地女醫師，移民局7日決定撤銷他的簽證。（照片翻攝：X / llakuba）

一名瑞士男子據報2月底在泰國 普吉島所租別墅，腳踢坐在別墅附近階梯上的當地女子，引發越來越強烈的民意反彈，讓泰國移民局 決定撤銷他的簽證 ，並指他的行為對社會和平構成了威脅。

BBC與曼谷郵報7日報導，這起事件發生在2月24日。當時，26歲女醫師丹瑙（Thanao Chandam）與友人坐在45歲瑞士男子費爾（Urs Fehr）跟泰國妻子卡努尼（Khanuengnit）所租別墅外的階梯上。費爾腳踢丹瑙醫師的背，卡努尼則據報出言訓斥。

在泰國一處大象保護區擔任董事總經理的費爾表示，他認為丹瑙醫師跟同伴是闖入者，指他們非法侵入他的財產，並聲稱他沒有踢人，而是在走向她的時候滑了一跤。

香港南華早報報導，費爾說，他相信丹瑙醫師跟同伴是中國遊客，而中客之前曾闖進來，這番對中國人的輕蔑也引起公憤。

這起事件在社群媒體迅速傳開後，數十名普吉居民前往事發地點，坐到階梯休息與擺姿勢拍照。

儘管費爾跟卡努尼後來道歉，還是引發普吉民眾反彈，數百人3日憤怒地聚集到夫婦倆租住的別墅前方，要求驅逐費爾。

丹瑙醫師則指責費爾，不應該只因為有錢就歧視任何人，「他是個住在泰國的外國人，與泰國人一起謀生，在泰國工作。他幫助了大象，就代表他可以傷害女人？」

報導指出，許多人敦促當局撤銷費爾的商務簽證。一名抗議人士表示，「事實證明，外國人正占據太多地區，請解決此事」。調查發現，費爾跟卡努尼的別墅階梯非法建在公有地之上，當局已勒令業主拆除。

丹瑙醫師已就此事件向警方報案，當局7日稱費爾被控犯下襲擊罪。泰國移民局根據普吉當地政府與移民辦公室建議，撤銷了費爾的簽證。當地移民警察將羈押費爾，但他可以暫時留下，在襲擊官司為自己辯護。

泰國總理賽塔已指示警方和旅遊部門加強措施，確保外國人遵守泰國法律。